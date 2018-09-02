Именно этот родовой дефект грозит мальчикам опухолями

Появившиеся на свет с неопустившимися яичками дети значительно чаще во взрослой жизни страдают от злокачественных новообразований и бесплодия. Младенцы мужского пола, у которых на момент рождения яички всё ещё находятся в брюшной полости, а не в мошонке, в 2,4 раза чаще впоследствии болеют раком яичек, по сравнению с теми, кто родился без данной патологии. Неопустившиеся яички в медицине называют крипторхизмом, из-за этого явления мужчины также чаще обращаются за лечением бесплодия, пишет Medikforum.ru.

Связь между крипторхизмом и раком точно не прояснена, однако предыдущие исследования предполагали, что в брюшной полости яички подвергаются воздействию высоких температур, что может спровоцировать позднее развитие опухолей. Именно из-за этого мужчины с крипторхизмом ещё и сталкивается с бесплодием. Статистика показывает, что эта патология наблюдается у каждого 25-го мальчика. В большинстве случаев вскоре после рождения таких мальчиков их яички все же опускаются в мошонку, однако приблизительно 1% жертв крипторхизма требуется специфическое лечение.