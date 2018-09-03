Эрби врет? Таллиннская горуправа: мы не поддерживаем ее

Организатор конкурса красоты «Миссис Эстония» Тийна Яантсон объявила войну другому организатору такого же конкурса Ирэни Эрби. Яантсон говорит, что только она может проводить «Миссис Эстония», а Эрби считает, что она тоже в праве организации этого конкурса и что ее даже Таллиннская горуправа поддерживает. Последние свою связь с Эрби отрицают.
«В Эстонию я езжу пару раз в год, чтобы подготавливать конкурс и встречаться со своими хорошими людьми и местными партнерами «Миссис Эстония», среди которых, между прочим, в этом году – Таллиннская городская управа», - добавила она. Подробности ТУТ!
Мы обратились за комментарием в горуправу: «Город ни каким образом не поддерживал ни ее, ни ее фирму. Мы также хотели бы получить от заявителя разъяснения», - ответили нам в Раэпресс.
Однако после этого Ирэни Эрби перестала отвечать на наши запросы.