Эрби врет? Таллиннская горуправа: мы не поддерживаем ее

Организатор конкурса красоты «Миссис Эстония» Тийна Яантсон объявила войну другому организатору такого же конкурса Ирэни Эрби. Яантсон говорит, что только она может проводить «Миссис Эстония», а Эрби считает, что она тоже в праве организации этого конкурса и что ее даже Таллиннская горуправа поддерживает. Последние свою связь с Эрби отрицают.