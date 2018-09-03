Вернулся джинсовый тренд из девяностых

Знаменитости возродили еще один популярный в прошлом веке тренд в одежде. Об этом сообщает The Sun.
Тенденция носить джинсы и джинсовый верх вместе появилась в 1990-х годах. В 2018-м ее поддержали супермодели Кендалл Дженнер, Хайди Клум, актрисы Дани Дайер и Мишель Киган, пишет Lenta.ru.
Модные эксперты издания дали несколько рекомендаций, как правильно комбинировать джинсовые вещи. Во-первых, они должны совпадать по тону, а под джинсовую куртку лучше всего надевать однотонную белую футболку. К такому наряду подойдут туфли на каблуках контрастного цвета.
В жаркую погоду можно надеть укороченные джинсы или мини-юбку с коротким джинсовым топом. Темные джинсы порекомендовали сочетать с такой же темной джинсовой рубашкой. Такую комбинацию можно дополнить третьей вещью — джинсовой курткой.
В июле издание Vogue объявило, что длинные джинсы свободного кроя, закрывающие щиколотки, придут на смену популярным укороченным брюкам mom jeans. По мнению журнала, следующим трендом 2018 года станут прямые или чуть расклешенные джинсы полной длины, сделанные из тонкой ткани-стретч.