Вернулся джинсовый тренд из девяностых

Тенденция носить джинсы и джинсовый верх вместе появилась в 1990-х годах. В 2018-м ее поддержали супермодели Кендалл Дженнер, Хайди Клум, актрисы Дани Дайер и Мишель Киган, пишет Lenta.ru.

Модные эксперты издания дали несколько рекомендаций, как правильно комбинировать джинсовые вещи. Во-первых, они должны совпадать по тону, а под джинсовую куртку лучше всего надевать однотонную белую футболку. К такому наряду подойдут туфли на каблуках контрастного цвета.

В жаркую погоду можно надеть укороченные джинсы или мини-юбку с коротким джинсовым топом. Темные джинсы порекомендовали сочетать с такой же темной джинсовой рубашкой. Такую комбинацию можно дополнить третьей вещью — джинсовой курткой.