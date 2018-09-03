Девушка заработала тысячи долларов походами на свидания

Начинающая актриса из Сиэтла Шин Хантер впервые пришла на сайты знакомств в 2016 году, после расставания с парнем. В качестве платформы для встреч она начала использовать сайт What’s Your Price («Какова твоя цена») — онлайн-сервис, где люди не только узнают друг о друге, но и назначают реальные денежные суммы за свидания, пишет Medialeaks.ru.

«Я никогда не использовала сайты знакомств и вдруг поняла, что могу зарабатывать на этом».

Таким образом Шин начала договариваться с незнакомцами о свиданиях, а по факту их исполнения получать деньги или же оплату дорогостоящего ужина, рассказала она StoryTrender. Стоимость встречи с девушкой составила 300 долларов, и с тех пор Шин все еще придерживается этой цифры.

«После более чем 100 свиданий за два года я в общей сложности заработала около 50 тысяч долларов. Получала и дорогие подарки — шубы, золотые украшения, одежду и оплату всех транспортных расходов».

Свидания с незнакомцами стали для Шин настоящей работой, а суммы, которые она получала, — главным аргументом в пользу такого способа заработка. По словам девушки, больше всего в этом деле ей нравится общение и бесплатная еда.

В конце концов, благодаря своей нестандартной работе Шин побывала на Тайване, в Саудовской Аравии, Англии, Японии, Таиланде и даже в России. Кроме того, она объездила почти всю Америку.

Для всех свиданий у девушки имеется строгий регламент. Из-за недостатка времени она проводит лишь два часа с одним человеком, и ей безразлично, какого пола или национальности новый знакомый. Каждому из кандидатов на встречу Шин заранее сообщает, что не собирается иметь интимные отношения с посторонними.

«Я не склонна тратить больше двух часов с одним мужчиной или одной женщиной, а за свидание беру до 300 долларов».

Вскоре у Шин появился постоянный партнер по имени Майкл, однако факт его существования практически не повлиял на ход свиданий. Теперь девушка старается ходить не более чем на одну встречу в неделю, а также рассказывает бойфренду обо всех новых знакомых.

Майкл говорит: «Я знаю, как проходят ее свидания, и ни о чем не беспокоюсь, поскольку это просто работа и способ завести новых друзей. Пока она в безопасности и наши отношения остаются такими, какие они есть, я буду поддерживать ее».

Не встречая нареканий со стороны близких и окружающих людей, Шин советует всем желающим опробовать сайты знакомств в качестве золотой жилы.