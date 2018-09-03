После семи выкидышей мать родила ребенка без признаков жизни. Врачи сказали смириться, но женщина воскресила его

Когда Белл наконец смогла родить ребенка, жестокая реальность снова нанесла удар: маленький Эзра родился без признаков жизни - ни пульса, ни дыхательной активности. Все усилия врачей были тщетными, ничто не могло оживить его, пишет Fabiosa.ru.

Мать поделилась своей историей в Facebook, описывая, что она чувствовала, когда ей предстояло попрощаться с ребенком.

«Помню, как сидела в больнице, молилась, надеялась, плакала. Помню, как хотела его оживить. Я помню, что я чувствовала себя такой бесполезной, так как мое тело не помогло сыну. Я была сломлена».

В течение первых одиннадцати минут после рождения у ребенка не было признаков жизни. Наконец-то врачи реанимировали его! Но пришли к выводу, что мозг слишком поврежден и шансов на жизнь практически нет. И в этот момент Триша поняла, что ее организм может помочь малышу.

«Как его мать, я знаю, что могу предложить самое главное, и никто другой не сможет - МОЕ МОЛОКО!»

Белл не кормила грудью старшего сына и решила придерживаться грудного вскармливания с другим ребенком, как бы тяжело это ни было. Материнское молоко могло чудесным образом возродить новорожденного. В последующем так и случилось - оно помогло справиться с нарушениями в головном мозге и восстановить все системы организма мальчика. Об этом счастливая мать написала в посте в соцсети через год после рождения сына.

Врачи сказали семье, что этот малыш обречен. Они предупредили, что, даже если он выживет, то будет инвалидом из-за серьезной задержки в развитии. Однако семья бросила вызов этим диагнозам и преодолела все препятствия!

Через два с половиной года мать ребенка все еще живо помнила весь ужас, пережитый в больнице, начиная с рождения безжизненного малыша и заканчивая неутешительными диагнозами врачей. К счастью, Эзрах смог реабилитироваться и превратился в цветущего малыша, который приносит только радость своим родным.