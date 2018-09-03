Пн, 3.09.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Krasotka
  • Мамочки
  • После семи выкидышей мать родила ребенка без признаков жизни. Врачи сказали смириться, но женщина воскресила его

После семи выкидышей мать родила ребенка без признаков жизни. Врачи сказали смириться, но женщина воскресила его

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Малыш. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Боль от потери ребенка невозможно описать словами. Это чувство слишком хорошо знакомо Трише Лонг Белл, которой пришлось пережить семь выкидышей. Несмотря на глубокое отчаяние, она не сдавалась и не собиралась отступать.

Когда Белл наконец смогла родить ребенка, жестокая реальность снова нанесла удар: маленький Эзра родился без признаков жизни - ни пульса, ни дыхательной активности. Все усилия врачей были тщетными, ничто не могло оживить его, пишет Fabiosa.ru.

Мать поделилась своей историей в Facebook, описывая, что она чувствовала, когда ей предстояло попрощаться с ребенком.

«Помню, как сидела в больнице, молилась, надеялась, плакала. Помню, как хотела его оживить. Я помню, что я чувствовала себя такой бесполезной, так как мое тело не помогло сыну. Я была сломлена».

В течение первых одиннадцати минут после рождения у ребенка не было признаков жизни. Наконец-то врачи реанимировали его! Но пришли к выводу, что мозг слишком поврежден и шансов на жизнь практически нет. И в этот момент Триша поняла, что ее организм может помочь малышу.

«Как его мать, я знаю, что могу предложить самое главное, и никто другой не сможет - МОЕ МОЛОКО!»

Белл не кормила грудью старшего сына и решила придерживаться грудного вскармливания с другим ребенком, как бы тяжело это ни было. Материнское молоко могло чудесным образом возродить новорожденного. В последующем так и случилось - оно помогло справиться с нарушениями в головном мозге и восстановить все системы организма мальчика. Об этом счастливая мать написала в посте в соцсети через год после рождения сына.

Врачи сказали семье, что этот малыш обречен. Они предупредили, что, даже если он выживет, то будет инвалидом из-за серьезной задержки в развитии. Однако семья бросила вызов этим диагнозам и преодолела все препятствия!

Через два с половиной года мать ребенка все еще живо помнила весь ужас, пережитый в больнице, начиная с рождения безжизненного малыша и заканчивая неутешительными диагнозами врачей. К счастью, Эзрах смог реабилитироваться и превратился в цветущего малыша, который приносит только радость своим родным.

История Белл - это мощный источник вдохновения для тех, кто сталкивается с болью и безнадежностью. Иногда, чтобы спасти жизнь своего ребенка, нужно всего лишь следовать инстинктам.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ