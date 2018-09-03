Дети не должны сидеть на одном месте! Почему гиперактивность — это нормально

Почему это так важно?

Родители часто жалуются, что их дети не слушают, что им говорят, или не могут сосредоточиться. В школе им трудно сконцентрироваться и добиться хорошей успеваемости. Все, что они хотят делать, — это бегать, прыгать и выискивать какие-то проблемы. Другая крайность - дети не проявляют интереса к мероприятиям на свежем воздухе, предпочитая сидеть перед экраном телевизора или компьютера, пишет Fabiosa.ru.

По мнению специалистов, занимающихся профессиональной терапией детей, эти 2 типа аномального поведения могут быть результатом неразвитых вестибулярных чувств. Система вестибулярного анализатора дает информацию о наших телах, движениях, которые мы выполняем, о направлениях и скорости движения, о соотношении между телом и пространством. Вестибулярный аппарат развивается естественным образом у каждого ребенка. С одного года, когда он предпринимает свои первые шаги, до 5 или 6 лет ребенок учится координировать свои движения, сохранять равновесие и взаимодействовать с другими объектами.

Задача родителей - не вмешиваться в этот процесс. «Стоп!», «Не лезь, это слишком опасно», «Дай мне руку», «Не беги» - мы очень часто произносим эти фразы, но подобные ограничения могут принести больше вреда, чем пользы.

Крайне важно позволить ребенку пройти эти испытания, чтобы он мог понять и почувствовать свое тело.

Проведенное исследование показало, что вестибулярная система имеет неврологические связи со многими другими системами в головном мозге. Это влияет на такие виды деятельности, как чтение, письмо, запоминание, координацию движений и использование зрения для ориентации в пространстве.