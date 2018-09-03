Секрет от шеф-повара: положите в котлету кубик льда

Тем не менее, почти у каждого человека найдется хотя бы один секрет, который поможет сделать котлету немножко вкуснее, чем обычно, пишет Lifter.com.ua.

Некоторые повара не переворачивают котлеты до самого конца, другие делают посередине вмятину. И у каждого профессионального шеф-повара есть своего рода фишка, которая сделает гамбургера лучше, чем у других.

Но не все готовы поделиться своим секретом с миром. Грэм Эллиот, ведущий шоу "Мастер-шеф" в США, не из их числа!

Эллиот не рекомендует добавлять в котлеты такие ингредиенты, как чеснок, специи и лук. Он говорит, что слишком много людей в конечном итоге делают нечто, больше похожее на фрикадельку или мясную лепешку с луком и перцем.

Он говорит, что просто мясо – лучший выбор. Вы можете включить другие ингредиенты уже потом. Но есть еще один важный трюк, который спасает котлеты от пересыхания. Лед!

После того, как вы сформируете котлеты, положите сверху кубик льда и немного прижмите. Эллиот сказал, что так мясо получится невыразимо сочным.

Его знаменитый Graham Burger содержит: котлету, свежую рукколу, запеченный на гриле красный перец, чесночный айоли и расплавленный бри.