Можно ли рожать первенца после 35? Наиболее распространенные риски и как их избежать

Так, в 1973 году только 1,7 из 1 000 рожениц произвели на свет первенца в возрасте от 35 до 39 лет. А в 2012 году впервые рожали уже 11 из 1 000 женщин той же возрастной группы, пишет Fabiosa.ru.

Первая беременность все чаще наблюдается у зрелых дам в возрасте от 40 лет и старше. Является ли подобное явление причиной для беспокойства? Известно, что зрелые женщины могут подвергаться более высокому риску осложнений на ранних сроках беременности.

Хотя большинство женщин, решивших родить после 35 лет, будут иметь здоровую беременность, все же риск некоторых осложнений возрастает по мере взросления.

Вот несколько вещей, которые нужно иметь в виду.

1. Женщинам в возрасте 30 лет и старше сложнее забеременеть. Со временем овуляции начинают происходить все реже, поэтому для зачатия может потребоваться больше времени.

2. В этой возрастной группе выше риск развития гестационного диабета. Это состояние обычно проходит после родов, но во время беременности оно увеличивает вероятность преждевременных родов и других осложнений.

3. Риск низкого веса у новорожденного ребенка также выше.

4. У женщины старше 35-ти лет выше риск рождения детей с синдромом Дауна или другими хромосомными аномалиями.

5. Беременные этой возрастной группы подвергаются более высокому риску выкидыша.

Что же можно сделать, чтобы поздняя беременность протекала благополучно? Женщина может снизить вероятность осложнений, перечисленных выше, если будет предпринимать активные меры до и во время беременности.

Вот то, что вы можете сделать.

1. Прежде чем пытаться забеременеть, поговорите с врачом о состоянии своего здоровья. Специалист, скорее всего, проведет ряд скрининговых тестов, чтобы убедиться в том, что вы физически подготовлены к зачатию. Если у вас есть какие-либо симптомы, которые вас беспокоят, обязательно сообщите о них

2. Регулярно посещайте женскую консультацию, чтобы следить за собственным здоровьем и развитием вашего ребенка. Если вас что-то беспокоит, сразу расскажите об этом специалисту.

3. Ешьте здоровую пищу с большим количеством свежих фруктов и овощей. Кроме того, спросите у своего врача, нужно ли вам принимать поливитамины.

4. Поддерживайте здоровый вес до и во время беременности, поскольку женщины с избыточным весом подвергаются более высокому риску осложнений.

5. Регулярно выполняйте упражнения до и во время беременности. Попросите врача подобрать наиболее безопасный и полезный для вас вид физической активности.

6. Излишне говорить, что беременным женщинам следует избегать употребления табака, алкоголя и других вредных веществ. Вы также должны сделать все возможное, чтобы уберечь себя от негативного воздействия окружающей среды.