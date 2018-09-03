Как смыть краску с волос в домашних условиях: пять эффективных методов

С помощью кислотных смывок. На сегодняшний день с помощью специальных средств можно быстро вернуть свой прежний цвет волос. Кислотные смывки не содержат аммиак и не наносят существенного вреда волосам. Действие кислотной смывки простое: оно вытягивает из волос искусственный красящий пигмент, при этом не затрагивая натуральный цвет волос, пишет Lady.tochka.net.

С помощью обесцвечивания. Если у тебя получился слишком темный цвет волосчтобы их немного осветлить, мастер может предложить осветление волос. Только помни, после осветления волосы будут не в лучшем состоянии, и их нужно будет восстановить с помощью специальных масок и бальзамов.

С помощью натуральных масел. Если у тебя на носу важное событие, а цвет волос получился не такой, как ты хотела, тогда попробуй приготовить маску на основе масле. Соедини оливковое, репейное и миндальное масла (после того как смешаешь необходимо смесь немного подогреть) и нанеси консистенцию по всей длине. Маску следует держать около трех часов. После истечение времени нужно тщательно смыть масла шампунем.

С помощью кефирной маски. Для того чтобы быстро и эффективно смыть краску с волос необходимо взять кефир с самым большим процентом жирности и добавить в него растительное масло. Полученную консистенцию нанеси на всю длину волос. Такую маску нужно держать около часа. Далее тщательно промой волосы шампунем, можно в конце ополоснуть отваром ромашки. Такой способ осветляет волосы на один – полтора тона.