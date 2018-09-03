Чем вредно женское курение: выбери здоровье

Вред курения для женщин

Табак провоцирует развитие опухолей, болезней сердечно-сосудистой системы, легких и дыхательных путей. На женский организм вредные вещества действуют с большей силой. Если ты планируешь иметь детей, то отказаться от курения надо задолго до наступления беременности - примерно за полтора года. Так у тебя будет больше шансов забеременеть вообще, пишет Lady.tochka.net.

Если даже оплодотворение произошло, могут возникнуть проблемы с вынашиванием и родами: выкидыш, рождение больного или, хуже того, мертвого ребенка. Чаще всего ребенок курящих женщин имеет болезни, связанные с нервной системой. Малыш может иметь слабый иммунитет и задержку речи.

Если твой мужчина курит, знай, что это вредит вашему будущему малышу не меньше, чем если бы курила ты.

Вредно женское курение еще и тем, что риск инфаркта миокарда у таких представительниц прекрасного пола гораздо выше, чем у тех, кто не имеет вредных привычек. Женское курение грозит ранней менопаузой и риском возникновения рака груди и шейки матки. Кстати, рак легких больше поражает женское население, нежели мужское.

Если ты принимаешь оральные контрацептивы, тебе следует знать, что вредно женское курение намного больше в пару с ними. В этом случае повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний в два раза и в десять раз - возникновения тромбоза вен.

Чем вредно женское курение для внешности

Если ты куришь, то, наверняка, стала замечать изменение цвета лица, зубов и ногтей. Кожа становится сероватой, появляются ранние морщины, зубы и ногти желтеют. Красота, не правда ли? Если ко всему этому еще прибавить неприятный запах изо рта, получается вообще девушка-мечта.

Не бойся, что если ты бросишь курить, обязательно наберешь вес. К тебе просто вернется здоровый аппетит. Даже если прибавится парочка лишних килограммов, ты легко со временем с ними справишься, ведь мотивация и польза для тебя гораздо более сильные. Займись спортом, отвлекись и обязательно заручись поддержкой близких. Все получится!