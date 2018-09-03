Десять ошибок, которыми женщины разрушают любовь мужчины

1. Ты не показываешь мужчине, что ценишь его и благодарна ему.

Мужчине важно чувствовать себя нужным. Если ты не даешь ему такое ощущение, это разрушит его самооценку и уверенность в себе. Когда он что-то делает для тебя, покажи, что ты это ценишь, пишет Soulpost.ru.

2. Ты пытаешься превратить его в того, кем он не является.

Никогда не заставляй мужчину чувствовать, что он не достаточно хорош для тебя. Не относись к нему как к проекту, не пытайся его изменить.

3. Ты не стараешься в постели.

Мужчины — сексуальные создания. Это биология. Если ты не стараешься удовлетворять его сексуальные потребности, тогда он не будет полностью удовлетворен в отношениях с тобой.

4. Ты не относишься к нему как к партнеру.

Ты не должна смотреть на него свысока. Да, он будет относиться к тебе как к королеве, стараясь для твоего счастья. Но это не дает тебе право обращаться с ним как с рабом.

5. Ты не даешь ему знать, что он тебя все еще привлекает.

Приложи усилия, чтобы он почувствовал, что ты еще хочешь его. Старайся быть привлекательной для него. Дай ему знать, что ты хочешь быть достойной его любви.

6. Ты не оставляешь ему личного времени.

Никогда не ограничивай свободу мужчины и не ожидай, что он все еще будет хотеть постоянно быть с тобой. Позволь ему быть относительно независимым, сохранять свою индивидуальность.

7. Ты проверяешь его телефон.

Просто потому что вы вместе, не значит, что ты имеешь право залазить в его телефон или компьютер. Ты должна уважать его приватность. Не предавай его доверие.

8. Ты винишь его во всех проблемах в отношениях.

Но в отношениях участвуют двое. Мужчина оценит, когда ты сможешь признать свои ошибки и недостатки.

9. Ты постоянно устраиваешь драму.

Мужчины ненавидят драму. Они хотят, чтобы отношения и любимая женщина приносили им радость, а не истерики и скандалы.

10. Ты злишься, что он не умеет читать твои мысли.