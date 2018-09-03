Восемь вещей, которые лучше не надевать в самолет

Духи

Во время полета вы окажетесь в небольшом помещении. Избегайте тяжелого запаха духов, чтобы не навредить другим попутчикам. Огромное количество людей не выносит стойкие, сильные ароматы, особенно люди, страдающие аллергией и астмой, пишет Soulpost.ru.

Неудобная одежда

Избегайте облегающей, неудобной одежды, особенно когда ваш полет длится более четырех часов. Люди в дальних путешествиях подвергаются риску ТГВ (тромбоза глубоких вен). При ТГВ в глубоких венах, обычно в ногах, образуются сгустки крови, мешающие нормальному кровотоку. Чтобы предотвратить риск тромбоза, надевайте специальные компрессионные носки и носите свободную одежду, часто вставайте и разминайтесь, прогуливаясь по салону.

Сложные предметы гардероба

Туалеты в самолете небольшого размера. Если вы наденете комбинезон, вам будет трудно его снять. Вместо этого наденьте то, что не вызовет трудности в этом небольшом пространстве. Одежда с большим количеством пуговиц и молний также не сделает ваш полет более комфортным.

Одежда или ювелирные изделия, содержащие металл

Неудивительно, что обувь с большими металлическими украшениями или украшениями с металлом может замедлить процесс прохождения регистрации на рейс. Некоторые свитера с отливом содержат в пряже металлические нити. И, если обувь снять несложно, снимать свитер, особенно, если под ним у вас ничего нет, может оказаться настоящей проблемой.

Летняя одежда

Даже если вы летите в теплую страну и хотите заранее одеться полегче, не забывайте, что температура в самолете может быть некомфортно низкой. Если вы все же решили надеть в дорогу майку, возьмите с собой теплую кофту для комфортного путешествия.

Контактные линзы

Влажность воздуха в салоне может достигать 20%, что может высушить линзы и вызвать раздражение глаз. Если вам предстоит длительный перелет, замените линзы очками, особенно если собираетесь поспать.

Высокие каблуки

Сотрудники службы безопасности аэропорта попросят вас снять обувь. Каблуки могут использоваться не только для хранения запрещенных предметов, набойка на них чаще всего состоит из металла, который, безусловно, вызовет сигнал тревоги металлодетектора. Никому не нравится стоять босиком на полу аэропорта. Кроме того, ноги могут опухать во время полета, поэтому следует избегать и любой тесной обуви.

Футболки с оскорбительным текстом