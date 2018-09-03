Простые, но важные правила интимной гигиены для девочек

Соблюдение правил интимной гигиены не менее важно, чем мытье рук, чистка зубов или умывание. Благодаря простым манипуляциям каждый человек может сохранить свое здоровье, а приучаться к этому необходимо с детства. Мамам не стоит стесняться объяснять дочерям, почему важно и, главное, как правильно ухаживать за интимной областью. Наши простые советы помогут сделать это быстро и превратить рутину в приятный ежедневный ритуал.
1. Новорожденные малышки
Кожа грудничка очень нежная – она подвержена раздражениям, инфекциям и воспалительным процессам ввиду того, что еще не стала достаточно плотной и функционально зрелой, поэтому остается чрезмерно уязвимой. Не составляет исключение и интимная область, неправильный уход за которой может спровоцировать раздражения и воспалительные процессы. Попадание различных микроорганизмов и загрязнений в половые пути возможно в любом возрасте. Однако для детей это представляет более выраженную опасность из-за несовершенства иммунитета и недостаточно развитой способности организма к самоочищению, пишет Fabiosa.ru.
При каждой смене подгузника или трусиков область гениталий необходимо тщательно вытирать детскими салфетками или промывать под струей проточной воды – не в ванночке.
На протяжении первого года жизни не используйте для подмывания малышки косметические составы, содержащие красители и отдушки. Они способны пересушить нежную детскую кожу и удалить естественную защиту, которую вырабатывает организм крошки. При выборе средств гигиены лучше отдать предпочтение жидкому детскому мылу. Не стоит пользоваться кусковым аналогом, поскольку его поверхность более подвержена размножению бактерий. Антибактериальные средства не рекомендованы. Малышей не стоит купать с использованием гигиенических средств чаще одного раза в день. Исключение составляют случаи, когда дети оказываются сильно грязными и без мыльной воды не обойтись. При этом важно помнить о том, что область гениталий намыливать нельзя.
После купания аккуратно и тщательно вытрите малышку чистым полотенцем, после чего обработайте кожу небольшим количеством детского крема.
Базовые правила гигиены новорожденной девочки.
Перед купанием малышки вымойте руки с мылом.
У нее должно быть личное полотенце, мочалка и детское средство гигиены, которое обязательно следует растворять в воде.
Подмывая область гениталий малышки, следите, чтобы струя воды была направлена спереди назад, а ваши движения – от животика к спинке, а не наоборот. Так минимизируется риск попадания в половые пути кишечной флоры.
Если подгузник девочки оказался грязным непосредственно перед купанием, перед тем, как окунать ее в ванночку, аккуратно оботрите область гениталий и другие загрязненные участки тела дочиста специальными салфетками или смоченной в воде мягкой тканью.
2. Гигиена до пубертатного периода
Повышенный интерес к половым органам в возрасте до 6-7 лет, как и необходимость посещения общих туалетных комнат в детских садах и школах, повышает риск развития у малышек воспалительных процессов, в том числе вульвитов и вагинитов.
Во избежание этого важно соблюдать следующие правила.
Дважды в день, а также после каждого акта дефекации наружные половые органы необходимо мыть мыльной водой по направлению от животика к спинке.
При покупке средств для интимной гигиены выбирайте обладающие нейтральным уровнем рН.
Трусики должны быть из хлопка, менять их следует ежедневно.
3. Переходный возраст
С наступлением естественных изменений в организме девочки нужно воспитать в ней и новые гигиенические привычки.
Жидкое средство для интимной гигиены должно быть с кислой рН.
Мыть наружные половые органы необходимо 1-2 раза в день.
Не стоит пользоваться ежедневными прокладками. В случае появления нетипичных выделений необходимо обратиться за консультацией к детскому гинекологу.
Особое внимание следует уделить трусикам-стрингам. Их крой способствует попаданию во влагалище кишечной флоры. Поэтому лучше отдавать предпочтение шортикам или классическим моделям, не носить стринги постоянно или слишком часто.
Влагалищные выделения обычно появляются в возрасте 9 лет – они должны быть прозрачными и не слишком обильными. При увеличении их количества, изменении цвета (в особенности, если он – зеленый, желтый или коричневый), появлении неприятного запаха следует проконсультироваться с детским гинекологом.
В возрасте 12-13 лет у большинства девочек наступает менархе. С этого момента во время каждой менструации рекомендуется дважды в день проводить соответствующие водные процедуры и каждые 3-4 часа менять гигиенические прокладки.
Что касается других доступных средств гигиены, лучше не использовать тампоны, по крайней мере, первое время после менархе (в том числе и те, которые предназначены для девственниц). Ввиду особенностей применения они нередко способствуют развитию воспалительных процессов. Более взрослым девочкам-подросткам частое или постоянное пользование тампонами также не рекомендовано.
Многих девочек интересует, чувствуют ли другие люди специфический аромат, когда у них менструация, а также нужно ли им пользоваться специальными салфетками или другими гигиеническими продуктами, устраняющими запах. В норме окружающие не могут реагировать на менструальные выделения. При возникновении нетипичного аромата, вызываемого различными инфекциями, необходимо обратиться к врачу. Но и в этом случае окружающие ничего не заметят, если соблюдать правила гигиены, носить чистую одежду и белье, своевременно менять прокладку.
Салфетки, спреи и дезодоранты для интимного применения в этом возрасте, равно как и в более зрелом, использовать нежелательно. То же касается спринцевания – все эти действия могут спровоцировать аллергические реакции, раздражение, развитие инфекций, нарушение микрофлоры влагалища. Подобные средства не решают проблему нетипичного аромата, а лишь временно маскируют ее, в то время как она может требовать медикаментозного лечения.
Чтобы исключить неприятные ситуации, порекомендуйте своей девочке:
следить за гигиеной;
носить чистое хлопковое белье;
своевременно менять средства гигиены при менструации;
носить с собой запасные трусики на случай протекания.
Ухаживать за интимной областью и содержать ее в чистоте довольно просто. Главное – придерживаться этих правил и своевременно объяснять девочке, что и зачем необходимо делать на регулярной основе, приучая ее к гигиене с самого раннего возраста.