Простые, но важные правила интимной гигиены для девочек

Жидкое средство для интимной гигиены должно быть с кислой рН.

Мыть наружные половые органы необходимо 1-2 раза в день.

Не стоит пользоваться ежедневными прокладками. В случае появления нетипичных выделений необходимо обратиться за консультацией к детскому гинекологу.

Особое внимание следует уделить трусикам-стрингам. Их крой способствует попаданию во влагалище кишечной флоры. Поэтому лучше отдавать предпочтение шортикам или классическим моделям, не носить стринги постоянно или слишком часто.

Влагалищные выделения обычно появляются в возрасте 9 лет – они должны быть прозрачными и не слишком обильными. При увеличении их количества, изменении цвета (в особенности, если он – зеленый, желтый или коричневый), появлении неприятного запаха следует проконсультироваться с детским гинекологом.

В возрасте 12-13 лет у большинства девочек наступает менархе. С этого момента во время каждой менструации рекомендуется дважды в день проводить соответствующие водные процедуры и каждые 3-4 часа менять гигиенические прокладки.

Что касается других доступных средств гигиены, лучше не использовать тампоны, по крайней мере, первое время после менархе (в том числе и те, которые предназначены для девственниц). Ввиду особенностей применения они нередко способствуют развитию воспалительных процессов. Более взрослым девочкам-подросткам частое или постоянное пользование тампонами также не рекомендовано.

Многих девочек интересует, чувствуют ли другие люди специфический аромат, когда у них менструация, а также нужно ли им пользоваться специальными салфетками или другими гигиеническими продуктами, устраняющими запах. В норме окружающие не могут реагировать на менструальные выделения. При возникновении нетипичного аромата, вызываемого различными инфекциями, необходимо обратиться к врачу. Но и в этом случае окружающие ничего не заметят, если соблюдать правила гигиены, носить чистую одежду и белье, своевременно менять прокладку.

Салфетки, спреи и дезодоранты для интимного применения в этом возрасте, равно как и в более зрелом, использовать нежелательно. То же касается спринцевания – все эти действия могут спровоцировать аллергические реакции, раздражение, развитие инфекций, нарушение микрофлоры влагалища. Подобные средства не решают проблему нетипичного аромата, а лишь временно маскируют ее, в то время как она может требовать медикаментозного лечения.

Чтобы исключить неприятные ситуации, порекомендуйте своей девочке:

следить за гигиеной;

носить чистое хлопковое белье;

своевременно менять средства гигиены при менструации;

носить с собой запасные трусики на случай протекания.