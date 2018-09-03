Одно яйцо в день остановит выпадение волос

В ходе целый серии экспериментов учёные пересаживали фолликулы волос человека в мышей. Оказалось, что яичный желток стимулирует рост новых клеток человеческих волос. Данное исследование показало, что в яичном желтке содержится компонент, который при наружном применении или пероральном приеме стимулирует белок под названием фактор роста сосудистого эндотелия. Он критически необходим для восстановления и роста клеток волос. Исследователи считают, что этот яичный компонент может быть стимулирующим агентом для роста волос.

МедикФорум напоминает, что более 60% мужчин и свыше 20% женщин сталкиваются с проблемой. Эта проблема особенно болезненно воспринимается представительницами прекрасного пола, так как в соответствии с культурными нормами женщины просто не могут иметь залысины. Действительно, поскольку волосы выпадают под воздействием мужского гормона тестостерона, облысение у женщин встречается гораздо реже, но это не значит, что его не бывает вовсе. Стресс, недоедание или нехватка определенных питательных веществ в организме, разного рода медикаменты и сопутствующие болезни могут приводить к выпадению волос у женщин.