Как есть меньше сладкого: шесть простых советов

Иногда кажется, что отказ от сахара — это непосильная задача, с которой могут справиться только люди с по-настоящему железной волей. Но правда в том, что победить в этой гонке может каждый — если будет помнить, что отказываться от сахара и сладких продуктов надо постепенно, вводя в свой рацион самые небольшие изменения. Главный враг всех, кто хочет слезть с сахарной иглы — это стресс, а что может быть более нервирующим, чем мгновенный слом привычного образа жизни. Начните с этих небольших перемен — и постепенно вы с удивлением заметите, что сладкого вам больше не хочется.
Больше пейте
Под тягой к сладкому часто скрывается обыкновенная жажда. Всякий раз, когда вам захочется конфету или сладкое печенье, выпейте стакан воды и подождите несколько минут — скорее всего, тяга к сладкому исчезнет, пишет Goodhouse.ru.
Изучайте этикетки
Добавленный сахар скрывается под разными именами: лактоза, патока, рисовый сироп — все это «псевдонимы» сахара. Более того, добавленный сахар может оказаться в тех продуктах, где вы меньше всего ожидаете его найти — например, в соусах, хлебе и даже некоторых сортах ароматизированного кофе. Если вы всерьез решили отказаться от сахара, приучите себя внимательно изучать состав всех продуктов, которые покупаете — и безжалостно отказывайте тем, в составе которых найдется тот или иной заменитель сахара.
Больше спите
Если вы устали или пережили стресс, ваше тело будет особенно настойчиво требовать энергии. И скорее всего, вы будете чувствовать тягу к сладким продуктам — ведь из сахара добыть энергию проще всего. И если полностью исключить стрессы из своей жизни — почти нерешаемая задача, то убрать самый главный стрессовый фактор вы вполне в состоянии. Исследования подтверждают: люди, регулярно испытывающие недосып, чаще едят сладости и в итоге больше страдают от лишнего веса, чем те, кто получает достаточно ночного отдыха. Позаботьтесь о том, чтобы спать не меньше восьми часов — в темной прохладной комнате. И уберите из спальни все гаджеты!
Гуляйте
А также плавайте, бегайте или занимайтесь любой другой аэробной нагрузкой. Если вы откажетесь от сахара, вашему телу потребуется новый источник энергии, и физические упражнения вполне могут им стать. Всего 10 минут упражнений в день способны сбалансировать уровень сахара в крови, снизить напряжение и повысить уровень энергии. Кроме того, физическая активность помогает в высвобождении энедорфинов, которые не только помогают улучшить настроение, но и снижают тягу к сладкому.
Ешьте больше белка
Самый простой способ уменьшить уровень потребления сахара — есть больше белка. Продукты, богатые белком, лучше насыщают и медленнее перевариваются, а также снижают «инсулиновые пики». Ешьте больше яиц, орехов, бобовых, молочных продуктов, а также белого мяса — это не только вкусно, но и полезно для здоровья и фигуры.
Пейте меньше кофе
Если вы пытаетесь отказаться от сахара, вам стоит сократить потребление кофе — до одной чашечки в день. Кофеин резко понижает уровень жидкости в организме и повышает тягу к сладкому — и вот уже невозможно выпить кофе и не заесть его сладкой конфетой или печеньем. Не делайте так.