Как есть меньше сладкого: шесть простых советов

Больше пейте

Под тягой к сладкому часто скрывается обыкновенная жажда. Всякий раз, когда вам захочется конфету или сладкое печенье, выпейте стакан воды и подождите несколько минут — скорее всего, тяга к сладкому исчезнет, пишет Goodhouse.ru.

Изучайте этикетки

Добавленный сахар скрывается под разными именами: лактоза, патока, рисовый сироп — все это «псевдонимы» сахара. Более того, добавленный сахар может оказаться в тех продуктах, где вы меньше всего ожидаете его найти — например, в соусах, хлебе и даже некоторых сортах ароматизированного кофе. Если вы всерьез решили отказаться от сахара, приучите себя внимательно изучать состав всех продуктов, которые покупаете — и безжалостно отказывайте тем, в составе которых найдется тот или иной заменитель сахара.

Больше спите

Если вы устали или пережили стресс, ваше тело будет особенно настойчиво требовать энергии. И скорее всего, вы будете чувствовать тягу к сладким продуктам — ведь из сахара добыть энергию проще всего. И если полностью исключить стрессы из своей жизни — почти нерешаемая задача, то убрать самый главный стрессовый фактор вы вполне в состоянии. Исследования подтверждают: люди, регулярно испытывающие недосып, чаще едят сладости и в итоге больше страдают от лишнего веса, чем те, кто получает достаточно ночного отдыха. Позаботьтесь о том, чтобы спать не меньше восьми часов — в темной прохладной комнате. И уберите из спальни все гаджеты!

Гуляйте

А также плавайте, бегайте или занимайтесь любой другой аэробной нагрузкой. Если вы откажетесь от сахара, вашему телу потребуется новый источник энергии, и физические упражнения вполне могут им стать. Всего 10 минут упражнений в день способны сбалансировать уровень сахара в крови, снизить напряжение и повысить уровень энергии. Кроме того, физическая активность помогает в высвобождении энедорфинов, которые не только помогают улучшить настроение, но и снижают тягу к сладкому.

Ешьте больше белка

Самый простой способ уменьшить уровень потребления сахара — есть больше белка. Продукты, богатые белком, лучше насыщают и медленнее перевариваются, а также снижают «инсулиновые пики». Ешьте больше яиц, орехов, бобовых, молочных продуктов, а также белого мяса — это не только вкусно, но и полезно для здоровья и фигуры.

Пейте меньше кофе