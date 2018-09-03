Восемь признаков того, что у вас может быть пищевая зависимость

У вас бывает пищевое «похмелье»

Если наутро после обильного ужина вы сожалеете о каждом съеденном кусочке, если чувствуете тяжесть в животе, раздражительность, если у вас плохое настроение — возможно, накануне вы не столько ели, сколько заедали. И если это происходит с вами регулярно или просто достаточно часто, возможно у вас есть причины обратиться к специалисту, пишет Goodhouse.ru.

Вы едите, пока не почувствуете дискомфорт

Представьте себе шкалу от 0 до 10, где ноль — это чувство голода, а десятка — ощущение полной заполненности желудка. Если вы не можете остановиться и едите до тех пор, пока ваш желудок не будет наполнен буквально до краев, у вас проблема. Из-за стола стоит вставать с легким ощущением голода — и если вы регулярно нарушаете это правило, вам нужна помощь.

У вас есть свои пищевые «триггеры»

Не едите шоколад, но уж если дорвались, то можете слопать полную коробку конфет? Не притрагиваетесь к пицце, потому что если не удержитесь, точно съедите целиком? Если вы точно знаете, что некоторые продукты могут сработать триггером и запустить процесс обжорства, возможна у вас есть зависимость.

В одиночестве и на людях вы едите по‑разному

Пищевые аддикты часто испытывают смущение, когда вынуждены утолять голод в общественном месте или заодно с другими людьми. Они могут выбирать меньшие порции или отдавать предпочтение более здоровым продуктам, когда едят в компании других людей, а вот дома придерживаются совсем другого пищевого поведения. Если вы заметили, что ваши пищевые привычки дома отличаются от тех, которые вы демонстрируете на публике, это тревожный «звоночек».

Вы покупаете больше еды, чем вам надо

Все знают, что нельзя ходить за продуктами голодным, иначе купите намного больше, чем стоило бы. Но если вы регулярно приносите из продуктовых отделов намного больше еды, чем вам надо, или если заходите туда без особой надобности — это может быть признаком начинающегося расстройства пищевого поведения.

Вы не можете отказаться от вредной еды даже ради здоровья

Самый важный признак пищевой зависимости — пациент не способен отказаться от вредных продуктов даже несмотря на очевидные негативные последствия для здоровья. Диабет, избыточный вес, тревожность — все это вызывает беспокойство у зависимого человека, но не помогает остановиться.

Вы фантазируете о еде

Мужественно отказались от куска шоколадного торта или порции картофеля фри? Отлично, но что произошло потом? Некоторые пищевые наркоманы способны отказаться от вредных продуктов, но зато долгое время в красках представляют, как бы они съели этот торт и каким прекрасным было бы на вкус то мороженое. Если вы ловили себя на подобных фантазиях, возможно, вам стоит обратиться к специалисту по пищевым расстройствам.

Еда для вас — средство спасения