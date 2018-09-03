Какие продукты повышают женское либидо

Осенняя хандра, ежедневные поездки на работу через весь город, конфликты с коллегами и руководством, профессиональные неудачи, домашние неурядицы, все это даже по отдельности негативно влияет на настроение и сексуальное желание. А если проблемы наслаиваются, накапливаются, изматывают нервную систему, то вечерами становится совсем не до секса. Только жизнь слишком коротка, чтобы тратить бесценные дни на уныние, депрессии и горькое смакования собственных разочарований. Есть способ махнуть рукой на эмоциональные расстройства и вместе с партнером устроить себе вкусный праздник с непременным сексуальным продолжением, пишет Umnaja.ru.

Фрукты и десерты

О том, что клубника со сливками — очень вкусный десерт с явным намеком на незабываемую ночь интимного общения, знают, наверное, все, особенно по книгам и фильмам. Между тем, медики утверждают, что ферменты, содержащиеся в клубнике, усиливают приток крови в область малого таза и в первую очередь, к половым органам. Сливки помогают быстрее усвоить витамины и микроэлементы ягоды, поэтому сочетание клубники со сливками имеет вполне заслуженную славу непревзойденного афродизиака.

Похожим образом благотворно влияют на сосуды и кровь и некоторые фрукты, тоже порезанные в салат со сливочной заправкой: груша, нектарин, киви, гранат. Если добавить еще и авокадо, то и у мужчин и у женщин начнется активная выработка половых гормонов, поскольку плод содержит витамин B6 и фолиевую кислоту, способствующую метаболизму белка.

Банан называют символом любви не только из-за его визуального облика. В его составе есть фермент бромелайн, он сам по себе увеличивает сексуальное желание. А такие его составляющие, как витамины группы В и калий улучшают синтез половых гормонов и помогают наращивать энергию.

Темный шоколад — самое известное лакомство, улучшающее настроение и положительно влияющее на центры удовольствия, располагающиеся в головном мозге. А если приготовить шоколад в жидком виде и добавить в него горсть молотых миндальных орехов, то такой десерт будет не только потрясающе вкусным, но и непревзойденным активатором сексуального желания. Темный горячий шоколад особенно насыщен фенилэтиламином, повышающим и иммунитет и либидо. Миндаль обладает ферментом, позитивно влияющим на выработку женских половых органов и даже один его запах считается афродизиаком.

Финики редко используют для приготовления блюд и десертов, а зря. Содержащиеся в них микроэлементы не только способствуют очищению крови, но и стимулируют выработку эстрогена и тестостерона, причем гораздо активнее, чем любой другой продукт.

Овощи