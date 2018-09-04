Какие ароматы и масла подойдут разным знакам Зодиака

Овен

Деятельная и энергичная натура Овнов часто становится жертвой стрессов и длительных переживаний. Лучшее решение для этого? Ванна с ароматическими маслами перед сном, особенно эффективна в этом плане лаванда, пишет Lady.mail.ru.

Телец

Тельцы очень практичны и всегда пользуются логикой при решении проблем, но при любом несоответствии своих желаний с действительностью могут выйти из себя. Страдает при этом в первую очередь организм: иммунитет становится более слабым и легко подвергается нападению болезней. Помочь можно с помощью лимона — и в «чистом» виде, и в виде ароматов.

Близнецы

Знак, известный своей двойственностью и из-за этого часто не умеющий идти на компромиссы. А вербена как раз приводит к равновесию и придает энергию, чтобы с новыми силами решать конфликты и выстраивать с самими собой и окружающими диалог.

Рак

Заботливые и дружелюбные, Раки готовы давать любовь, но и хотят получать ее в ответ. Герань, несмотря на кажущуюся простоту, тот самый запах, который нравится практически всем без исключения. Плюс это растение, если верить людям, разбирающимся в ароматах, придает чувство уверенности и безопасности. Так что этот союз явно настроен на успех!

Лев

Львы — чуть ли не самые большие на свете экстраверты. У них, конечно, нет тех неприятностей, с которыми сталкивается большинство интровертов (например, им сложно быть лидерами и строить карьеру, но вот несколько советов, которые помогут им), но их харизматичность и энергия, бьющая через край, могут сильно надоесть близким. Шалфей умеет успокаивать их буйную натуру и держать неуемные желания в узде.

Дева

С одной стороны, Девы всегда знают, что делать в непонятных ситуациях, с другой — считают, что их вариант — единственно верный. Апельсин (как и в целом цитрусы) обладает способностью утихомиривать как всезнающий нрав своего владельца, так и начинающиеся болезни (осенью это, как никогда, актуально).

Весы

Весы либо сами находятся между пограничными состояниями, либо работают дипломатами и пытаются наводить мосты между коллегами и друзьями. Ладан считается одним из наиболее успокаивающих ингредиентов, необходимых в такие минуты разбалансировки.

Скорпион

Роза — одновременно дикий и нежный цветок, примерно такая же натура у Скорпионов, недаром же их называют самым загадочным и непредсказуемым знаком. Это тот случай, когда аромат и характер его владельца идеально дополняют дрг друга.

Стрелец

Стрельцам важно направить свою бесконечную энергию в нужное русло и не разбрасываться планами направо и налево без конечного результата. Имбирь успокаивает и нервную систему, и улучшает кровообращение — идеальное «лекарство», чтобы сделать передышку, сесть и хорошенько все обдумать.

Козерог

Козерогам важно все успевать, ведь у них куча идей (в том числе и по покорению мира). Если при этом вдыхать аромат розмарина, можно практически подключиться к бесперебойной системе питания и долго не знать, что такое усталость.

Водолей

Мята, если верить рекламе, — буквально синоним новых идей и решений, так что Водолеи, творцы и постоянные «улучшатели», определенно нуждаются в таком запахе.

Рыбы