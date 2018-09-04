Ложная забота: как наши матери доводят нас до белого каления

"Мама! Как вышло, что о моих проблемах судачат даже в родном далеком городе, где я не была со школы? «Молва донесла»? Но почему она всегда стартует после того как ты раскрутишь меня на откровенный разговор?"

Ссора, скандал, слезы... Мать божится, что все для того, чтобы добрые люди помогли советом или делом — значит, для тебя же! Невозможно ведь молча смотреть, как ты «сидишь без работы», зашиваешься с ребенком или «мучаешься», получая вторую «вышку» и не справляясь с домашними делами.

И будто по-честному не понимает, что, восполняя собственную жажду общения пересказами твоей жизни, нарушает хрустальные личностные границы так, что они, не щадя, ранят осколками вас обеих.

Как быть? «На берегу» оговаривай, что из того, что ты рассказала ей, она может транслировать знакомым. Для этого не обязательно врать, что у тебя все чудесно, если ты действительно переживаешь не лучший период. Но раз знаешь, что мать не удержится от пересказов, то среди прочего подкидывай ей и нейтральную информацию, которую можно знать всем.

И обязательно уточняй, кому можно рассказать больше, а кому — нет. Выливая на нее ушат собственных проблем, просто бесчеловечно требовать: «Никому ни слова!» Сама-то так умеешь?

Указывает, как тебе лечиться и питаться

И обижается, если ты, упомянув, что вскочил прыщик, не записываешь ее действенный способ борьбы, не массируешь нужные точки, не бросаешься проверять почки — в общем, игнорируешь помощь, ни капельки не думая о своем будущем. В отличие от такой переживающей за тебя матери!

Кстати, сама она перестала есть жареное и острое. Потому видеть его тоже не может даже в чужих тарелках. Тем более какие они чужие — ты же ее дочка, мать внуков. И начинается:

"А мы с папой с утра едим кашку на воде. Это правильно..."

В твоей мультиварке тоже каша, но на молоке и с маслом. Муж и дети любят именно такую, а ты вообще не воспринимаешь никакую. Потому что в твоем детстве — ха-ха! — вы с матерью завтракали печеньем с маслом и сардельками! Вот тебе и трудно оценить ее нынешнее самоутверждение в ЗОЖ за счет тебя и попытки исправить свои ошибки через чужую жизнь.

Как быть? Одобрить новую тактику питания или записать рецепт — не значит начать выполнять. Ведь, между нами, хотя бы раза через три, пусть и с боем, спасаешься мамиными советами? А это повод для благодарности.

В остальном концентрируйся на другом: на твоих глазах взрослеет, проходит стадии переосмысления жизни женщина, на которую ты, между прочим, похожа не только внешне — наследственные болячки, увы, никто не отменял. Так что, отсеивая шелуху нравоучений, мотай на ус, что и как случилось с маминым здоровьем. А дальше выбор за тобой.

Стремится управлять твоей жизнью

К примеру, можно со вторым ребеночком поспешить, а лучше рожай третьего! Мать узнала из телевизора, там такие льготы — о-го-го! Или вот: почему бы тебе не обзавестись дачей? Тем более собралась на отдых. Только дурехи распыляются на путешествия, а ты сделай умнее: дача. А на службе проси повышения — ты столько лет работаешь в компании...

Стоп, сколько можно! Ты живешь, как нравится, но стоит приехать на выходные к матери, пиши пропало. Вернее, доставай листок — записывай планы.

Это может быть история об обесценивании чужих достижений. Если в ее речи звучат обороты, вроде «Твой домашний бизнес на тортиках — мышиная возня! Дочь моей подруги уже фирму открыла!» — это оно. Но есть и вариант-2: мать просто в тебя отчаянно верит. Даже если когда-то и переживала, что у тебя не получится — с институтом или замужеством (характер-то не сахар, кому, как не матери, знать), то теперь, когда ты столько всего удачно сделала, грех не стремиться стать быстрее, выше, сильнее. Куда двигаться, «мудрым советом» укажет мама — твой главный болельщик.