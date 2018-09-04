Ложная забота: как наши матери доводят нас до белого каления

«Не ценишь!», «Не замечаешь помощи!», «Не слушаешь!» Взрослым дочерям трудно сдержаться, когда матери высказывают подобные обиды. Тем более, если не очевидно, кто на самом деле прав, а кто виноват. Психолог-публицист Елена Лосева разбирает типичные ситуации, когда от «заботы» хочется взвыть. Изменить друг друга вам вряд ли удастся, но прийти к взаимопониманию можно попробовать.
Она «жалеет» внуков — твоих детей
У бабули внуки «отдохнут» от домашних правил и режима. Скакать на кровати? Пожалуйста! Не спать до 12? Конечно. Когда ж еще можно будет, с теми кружками-секциями, что «напридумывали» родители?
"Мам, я же напоминала, что Маше нельзя сладкого! Опять диатез... Я знаю, что ты печешь сама, из самых лучших продуктов. Что бабушке для внуков еды не жалко... А мне, выходит, жалко, мам?.."
Таков он, неосознанный выбор самого легкого способа демонстрации любви. В твоем детстве для матери это было невозможным — давил груз ответственности. Зато теперь она любит внуков, как ей удобно, оставляя воспитание молодежи. Стыдно, но оторопев от увиденного, забываешь сказать спасибо за отдых, за то хорошее, что наверняка было у бабушки, помимо бросившихся в глаза «диверсий». Обид не избежать, пишет Lady.mail.ru.
Как быть? Говорить по душам. Сердцем ты наверняка понимаешь ее желание быть самой доброй, беспокойство о том, чтобы внуки помнили бабушку именно такой. Но умом теперь ценишь ту ее материнскую строгость в вопросах здоровья и поведения из собственного детства.
Попробуй просить помощи, а не спускать директивы, доверяя детей: «Мам, очень переживаю за Колины ножки. Нельзя снимать эти сандалики, а он... Может, тебе удастся с ним договориться этого не делать?»
Экономит так, что тебе стыдно
Какая бабушка не любит найти подешевле? Постоять в очереди за бесплатным? Прихватить из магазина то, что «нужно съесть сегодня», со значительной скидкой? Все излишки — внукам и тебе, конечно! Держи денежку, купи что хочешь. А впрочем, лучше спрятать в чулок — вот умру, все вам достанется... Ну что ты кривишь нос, неблагодарная!
А ты устала объяснять родне, что вам с мужем не жалко денег на мать — не в том причина ее видавших виды сапог и праздничного платья. И ее вечные разговоры о том, где творог дешевле на целых десять центов, отнюдь не от бедности. В общем, тебе нелегко дается мамина возрастная смена жизненных ценностей и увлечение таким «стариковским» неприглядным хобби.
Как быть? Согласись, современные маркетинговые игры действительно затягивают. Разобраться в них так, чтобы действительно сэкономить — удел немногих. И если мать с азартом осваивает это умение, постоянно упражняя мозг логическими и математическими задачками, тренирует память, перебирая: «Что? Где? Почем?» — так ли это плохо?
О накоплениях «во имя детей»: деликатно веди к мысли, что ты будешь ценить ее не меньше, если она потратит сэкономленное на себя. Ведь и твои жизненные ценности уже изменились: теперь цветущие, не дающие старости взять верх родители — в твоем первичном списке желаний.
Рассказывает всем о твоей жизни
Очень неприятно, наткнувшись на сочувственный (или того хуже осуждающий) взгляд кого-то из окружения, осознать: этот человек все о тебе знает.
"Мама! Как вышло, что о моих проблемах судачат даже в родном далеком городе, где я не была со школы? «Молва донесла»? Но почему она всегда стартует после того как ты раскрутишь меня на откровенный разговор?"
Ссора, скандал, слезы... Мать божится, что все для того, чтобы добрые люди помогли советом или делом — значит, для тебя же! Невозможно ведь молча смотреть, как ты «сидишь без работы», зашиваешься с ребенком или «мучаешься», получая вторую «вышку» и не справляясь с домашними делами.
И будто по-честному не понимает, что, восполняя собственную жажду общения пересказами твоей жизни, нарушает хрустальные личностные границы так, что они, не щадя, ранят осколками вас обеих.
Как быть? «На берегу» оговаривай, что из того, что ты рассказала ей, она может транслировать знакомым. Для этого не обязательно врать, что у тебя все чудесно, если ты действительно переживаешь не лучший период. Но раз знаешь, что мать не удержится от пересказов, то среди прочего подкидывай ей и нейтральную информацию, которую можно знать всем.
И обязательно уточняй, кому можно рассказать больше, а кому — нет. Выливая на нее ушат собственных проблем, просто бесчеловечно требовать: «Никому ни слова!» Сама-то так умеешь?
Указывает, как тебе лечиться и питаться
И обижается, если ты, упомянув, что вскочил прыщик, не записываешь ее действенный способ борьбы, не массируешь нужные точки, не бросаешься проверять почки — в общем, игнорируешь помощь, ни капельки не думая о своем будущем. В отличие от такой переживающей за тебя матери!
Кстати, сама она перестала есть жареное и острое. Потому видеть его тоже не может даже в чужих тарелках. Тем более какие они чужие — ты же ее дочка, мать внуков. И начинается:
"А мы с папой с утра едим кашку на воде. Это правильно..."
В твоей мультиварке тоже каша, но на молоке и с маслом. Муж и дети любят именно такую, а ты вообще не воспринимаешь никакую. Потому что в твоем детстве — ха-ха! — вы с матерью завтракали печеньем с маслом и сардельками! Вот тебе и трудно оценить ее нынешнее самоутверждение в ЗОЖ за счет тебя и попытки исправить свои ошибки через чужую жизнь.
Как быть? Одобрить новую тактику питания или записать рецепт — не значит начать выполнять. Ведь, между нами, хотя бы раза через три, пусть и с боем, спасаешься мамиными советами? А это повод для благодарности.
В остальном концентрируйся на другом: на твоих глазах взрослеет, проходит стадии переосмысления жизни женщина, на которую ты, между прочим, похожа не только внешне — наследственные болячки, увы, никто не отменял. Так что, отсеивая шелуху нравоучений, мотай на ус, что и как случилось с маминым здоровьем. А дальше выбор за тобой.
Стремится управлять твоей жизнью
К примеру, можно со вторым ребеночком поспешить, а лучше рожай третьего! Мать узнала из телевизора, там такие льготы — о-го-го! Или вот: почему бы тебе не обзавестись дачей? Тем более собралась на отдых. Только дурехи распыляются на путешествия, а ты сделай умнее: дача. А на службе проси повышения — ты столько лет работаешь в компании...
Стоп, сколько можно! Ты живешь, как нравится, но стоит приехать на выходные к матери, пиши пропало. Вернее, доставай листок — записывай планы.
Это может быть история об обесценивании чужих достижений. Если в ее речи звучат обороты, вроде «Твой домашний бизнес на тортиках — мышиная возня! Дочь моей подруги уже фирму открыла!» — это оно. Но есть и вариант-2: мать просто в тебя отчаянно верит. Даже если когда-то и переживала, что у тебя не получится — с институтом или замужеством (характер-то не сахар, кому, как не матери, знать), то теперь, когда ты столько всего удачно сделала, грех не стремиться стать быстрее, выше, сильнее. Куда двигаться, «мудрым советом» укажет мама — твой главный болельщик.
Кстати, а ты знаешь, чем живет твоя мама? Если вовремя переключать фокус внимания на ее дела, можно направить ее запал на собственные новые свершения. Все-таки жить своей жизнью интереснее, чем чужой.