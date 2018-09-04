Восемь способов визуально увеличить грудь с помощью одежды

AdMe.ru выбрал восемь простых, но действенных советов, которые помогут решить проблему небольшой груди.

1. Накладные карманы

Накладные карманы на рубашках, платьях, куртках и жакетах, расположенные в верхней части, прибавляют объем именно там, где это нужно, — в области груди. За счет этого она визуально кажется больше. При этом карманы должны быть достаточно крупными, тогда и эффект будет заметнее. Однако это не означает, что в них нужно складывать ключи, телефон, помаду и еще с десяток разных вещей.

2. Многослойность

Многослойность — это то, что делает образ более стильным, интересным, а еще это отличный способ коррекции фигуры. Многослойность может как стройнить в нужных местах, так и прибавлять объем, в зависимости от того, как ее использовать. Так, украшения в несколько слоев, свитер, надетый поверх рубашки, и любые другие подобные вариации зрительно сделают грудь больше.

3. Двубортность

Двубортные жакеты, пальто, платья имеют свойство не только увеличивать объем груди, но и слегка полнить, визуально расширяя верхнюю часть фигуры. Поэтому такой прием лучше использовать худеньким и стройным девушкам, которые не боятся немного «располнеть».

4. Свитер-oversize крупной вязки

Свитер-oversize крупной вязки способен прибавить объем верхней части фигуры, а значит, и увеличить грудь. В целом любые «рыхлые» фактуры визуально увеличивают формы.

5. Горизонталь в принте и крое, крупные детали

Любая горизонталь в одежде визуально расширяет, что далеко не всегда плохо. Горизонтальная полоска в принте или цветочные орнаменты, которые расположены опять же по горизонтали в области груди, отрезные линии в крое, декоративные швы — все это будет добавлять объем там, где вам нужно. Крупные детали в принте тоже имеют свойство полнить, поэтому такую особенность можно смело использовать для придания маленькой груди объема. Это касается не только крупных цветов и элементов, но и широкой вертикальной полоски в принте.

6. Кокетки, оборки, вставки на линии груди

Блузы, платья с кокеткой, оборки и рюши на линии груди, контрастные по цвету вставки или вышивка, отделка — все это тоже отличные способы визуально прибавить несколько сантиметров в объеме.

7. Акцентные цвета в верхней части, абстрактный принт

Цвет — один из лучших способов для зрительной коррекции фигуры. Если вы хотите, чтобы грудь казалась больше, то используйте в верхней части комплекта яркие, насыщенные цвета, а низ при этом выбирайте спокойный, нейтральный. Акцентный цвет будет перетягивать на себя внимание и прибавлять объем.

8. Блестящие фактуры

Пайетки, люрекс, парча и любые другие блестящие фактуры за счет своего свойства отражать свет тоже способны визуально увеличивать грудь.