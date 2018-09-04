Официантка подала в суд на начальника, который запретил ей работать без лифчика

Официантка подала в суд на своего начальника после того, как он потребовал, чтобы она надевала на работу лифчик. 25-летняя Кристина Шелл утверждает: из-за того что она отказалась выполнять "сексистский" дресс-код, ее уволили. В общей сложности девушка проработала три недели в гольф-клубе Osoyoos в Британской Колумбии в Канаде, сообщает The Sun.

Как рассказала Кристина, она перестала носить лифчик три года назад для здоровья и потому, что ей так удобнее. Это не создавало ей никаких проблем, однако когда она начала работать в гольф-клубе, клиенты стали жаловаться на ее внешний вид, и в итоге руководство приняло решение ввести новый дресс-код. В нем говорилось, что женщины должны носить под рубашкой майку или бюстгальтер, передает Life.ru.

Девушка отказалась выполнять эти условия, в результате чего ее уволили. Теперь она подала жалобу в суд по правам человека.

«Ни один сотрудник мужского пола не должен носить майку. Поэтому не думаю, что кого-то должно волновать, что у меня под одеждой. Мне бы хотелось знать, почему моя грудь кого-то оскорбляет. Она не свисает, а даже если бы свисала, это только мое дело», - говорит девушка.