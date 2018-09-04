Психолог: развивающие занятия – развлечение для матерей

Как устроена психика ребенка в возрасте от года до трех лет и почему родители напрасно боятся кризиса трех лет, рассказывает психолог Людмила Петрановская.
Спокойная жизнь родителей закончилась
Возраст от года до трех можно охарактеризовать так: «Держитесь, кошки, мобильники и мамины туфли; вставайте с кресла, родители, теперь вам предстоит побегать, вашего отпрыска ждут великие дела!»
Ребенок слезает с рук и познает свободу передвижения: сначала начинает ползать, в районе года – ходить, потом учится бегать, лазить, доставать и многое другое. У родителей заканчивается спокойная жизнь и начинается период тяжелых физических нагрузок. Все потому, что у ребенка еще нет критичности мышления: он не понимает и не оценивает риски, у него нет страха, он не может предвидеть последствий своих поступков. Зато уже может везде залезть и все что угодно взять, пишет Deti.mail.ru.
Не ограждайте ребенка от ошибок
Хорошая новость заключается в том, что от природы ребенок заточен на эту активность «исследования окружающего мира», и сам по себе обычно не травмируется: он достаточно легкий и пластичный, поэтому не надо относиться к нему, как к хрустальной вазе.
Нет ничего страшного в том, что ребенок вдруг дотронется до горячей батареи. Наоборот, он чуть-чуть обожжется и запомнит, что лучше ее не трогать. Не страшно, если он свалится с дивана. Не надо, чтобы рядом на полу обязательно лежали подушки. Не страшно, если он почувствует, что иголка острая. Лучше он уколется и запомнит, чем постоянно за ним бегать и от всего ограждать. Но есть вещи, которые ребенок никак не может оценить. Природа приготовила его к жизни в естественных условиях, но не приготовила к тому, чтобы отличать бытовую химию от воды, например. Тут ответственность лежит на взрослых.
Дети — машины обучения, родители — аккумуляторы
Ребенок в возрасте с года до трех – это машина обучения. Все, что он делает, – постоянно учится: как управлять своим телом, как работает внешний мир, как разговаривать, как преодолевать неудачи.
Если бы взрослые чему-то учились с таким количеством неудач, как у двухлеток, они давным-давно бросили бы это дело. У младенцев есть совершенно потрясающая способность – разочаровываться и начинать снова, сотни, тысячи раз, пока не получится.
Родители в этот период работают аккумулятором, к которому ребенок может подойти и подзарядиться силами для новых свершений. Он упал, испугался, расстроился – пережить это и вновь перейти к активным действиям ему поможет только любящий родитель.
Вот почему ребенок в этом возрасте может очень долгое время может играть сам по себе, но при условии, что родители рядом, к ним можно подойти, что-то показать или попросить о помощи.
В «тревожный период» помогают прятки
В этом возрасте дети проходят «тревожный период» привязанности, который часто становится испытанием. Ребенок следует за матерью повсюду, может биться головой в закрытую дверь. Не надо пугаться, это временное поведение.
Со временем дети понимают, что каждый раз, когда мать исчезает, она потом возвращается. Такие игры, как «ку-ку» и прятки, формируют понимание того, что мать не пропадает совсем, если ее нет в поле зрения ребенка. Важно помогать малышу преодолеть этот страх, показывать, что вы не забываете о нем и не перестаете его любить, когда исчезаете, и обязательно вернетесь.
Ребенку до трех лет развивающие занятия не нужны
Если ребенок не будет ходить на развивающие занятия, это не значит, что он будет плохо учиться в школе. Ребенку до трех лет для нормального развития достаточно гулять, смотреть, разговаривать, чтобы дома ему читали сказки, играли с ним, давали в руки карандаши или игрушечные машинки.
Если вам скучно, можете поводить ребенка на занятия, но не надо ждать от этого каких-то сверхъестественных результатов. Если ребенок не имеет ярко выраженных особенностей развития, которым нужна психокоррекция, то и никакой необходимости в занятиях нет.
К развивающим занятиям нужно относится как к развлечению: мы же не идем в кино, если нам не хочется.
Основа этого возраста – естественное развитие. Ребенку вообще все равно, поведете ли вы его в галерею или в магазин. Для него и то и другое – это запахи, цвета, слова, люди, какие-то алгоритмы действий. Другое дело, когда вы берете его всегда только в магазин или только в галерею. Это ограничение опыта.
Кризис трехлетки — это упорство, которое нужно освоить
Более точное название этого явления – кризис когнитивизма, когда ребенок говорит "нет" по любому поводу, отстаивая свое мнение. Вторая любимая фраза в это время «Я сам», и даже если у него плохо получается, он не позволяет ему помогать.
Дело в том, что по мере развития мозга у ребенка появляется способность запоминать свои желания. Годовалый малыш может захотеть взять вазочку, но стоит его отвлечь песенкой, как он о своем желании через секунду забудет. С трехлеткой же такой номер не пройдет: если он захотел эту вазочку, то он ее будет хотеть. Более того, он может поспать, проснуться и вспомнить, что он хочет эту вазочку. Фокусы как «отвлечь внимание» перестают работать.
Однако эти же упорство и последовательность он использует, когда учится, когда снова и снова пробует надеть колесо на стержень пирамиды. С таким же упрямством он добивается и вазочки. Ему нужно освоить это упорство в выполнении задачи.