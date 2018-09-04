Психолог: развивающие занятия – развлечение для матерей

Спокойная жизнь родителей закончилась

Возраст от года до трех можно охарактеризовать так: «Держитесь, кошки, мобильники и мамины туфли; вставайте с кресла, родители, теперь вам предстоит побегать, вашего отпрыска ждут великие дела!»

Ребенок слезает с рук и познает свободу передвижения: сначала начинает ползать, в районе года – ходить, потом учится бегать, лазить, доставать и многое другое. У родителей заканчивается спокойная жизнь и начинается период тяжелых физических нагрузок. Все потому, что у ребенка еще нет критичности мышления: он не понимает и не оценивает риски, у него нет страха, он не может предвидеть последствий своих поступков. Зато уже может везде залезть и все что угодно взять, пишет Deti.mail.ru.

Не ограждайте ребенка от ошибок

Хорошая новость заключается в том, что от природы ребенок заточен на эту активность «исследования окружающего мира», и сам по себе обычно не травмируется: он достаточно легкий и пластичный, поэтому не надо относиться к нему, как к хрустальной вазе.

Нет ничего страшного в том, что ребенок вдруг дотронется до горячей батареи. Наоборот, он чуть-чуть обожжется и запомнит, что лучше ее не трогать. Не страшно, если он свалится с дивана. Не надо, чтобы рядом на полу обязательно лежали подушки. Не страшно, если он почувствует, что иголка острая. Лучше он уколется и запомнит, чем постоянно за ним бегать и от всего ограждать. Но есть вещи, которые ребенок никак не может оценить. Природа приготовила его к жизни в естественных условиях, но не приготовила к тому, чтобы отличать бытовую химию от воды, например. Тут ответственность лежит на взрослых.

Дети — машины обучения, родители — аккумуляторы

Ребенок в возрасте с года до трех – это машина обучения. Все, что он делает, – постоянно учится: как управлять своим телом, как работает внешний мир, как разговаривать, как преодолевать неудачи.

Если бы взрослые чему-то учились с таким количеством неудач, как у двухлеток, они давным-давно бросили бы это дело. У младенцев есть совершенно потрясающая способность – разочаровываться и начинать снова, сотни, тысячи раз, пока не получится.

Родители в этот период работают аккумулятором, к которому ребенок может подойти и подзарядиться силами для новых свершений. Он упал, испугался, расстроился – пережить это и вновь перейти к активным действиям ему поможет только любящий родитель.

Вот почему ребенок в этом возрасте может очень долгое время может играть сам по себе, но при условии, что родители рядом, к ним можно подойти, что-то показать или попросить о помощи.

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