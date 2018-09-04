Какое лучше время для каждого знака Зодиака, чтобы заводить детей?

Если вы планируете семью и ребенка, загляните в свой гороскоп – звезды посоветуют вам только лучшее:
Овен: 35 лет, независимость и импульсивность
Женщина-Овен очень независима, предана своим убеждениям и словам. Она честна и импульсивна в своих решениях. Когда дело доходит до рождения ребенка, женщина-Овен пойдет на это в любом случае, покинув зону комфорта. Однако младенцы пугают ее, потому что она слишком самодостаточна, независима и знает, что ребенок изменит ее образ жизни, пишет Clubber.com.ua.
Лучший возраст для того, чтобы иметь ребенка для женщины-Овна – начиная с 30 лет и позже, когда она чувствует себя достаточно уверенно, чтобы сделать этот выбор, и предпочтет отказаться от своей независимости.
Телец: 30 лет, замужество и стабильность
Женщина-Телец – сверхответственная, она не решится на ребенка, если чувствует, что не готова к этому во всех смыслах. Она социальная и любит свои привычные занятия. Женщина-Телец также очень настойчива, поэтому, когда она что-то решит, никому не удастся переубедить ее.
Ее упрямство может зашоривать ее видение, поэтому ей нужно время, чтобы понять, чего она действительно хочет. Лучшее время для ребенка для женщины-Тельца, — когда она финансово стабильна и замужем, и муж помогает уравновесить ее склонность к упрямству.
Близнецы: 32 года, стабильность в карьере
Близнецы очень умны, харизматичны и любопытны, всегда стремятся узнать что-то от кого-то и расти, чтобы быть лучше, чем раньше. Они стараются постоянно улучшаться и конкурируют с самими собой. Что это значит? Это означает, что женщина-Близнецы захочет развивать свою карьеру до определенного момента, пока не почувствует себя достаточно успешной, чтобы сосредоточить свою интеллектуальную энергию в другой сфере.
Поскольку женщина-Близнецы может быть сосредоточена на карьере, возможно, идеальное время для рождения ребенка для нее настанет после 32 лет.
Рак: 31 год, удовлетворение страсти к приключениям и похождениям
Женщина-Рак вырастет и станет невероятной матерью, смелой и глубоко связанной со своими детьми на почти духовном уровне. Проблема для женщины-Рака относительно рождения заключается в том, что она слишком эгоистична и погружена в собственные эмоции, чтобы сделать это, когда молода. Она должна получить опыт, растратить всю свою молодую и горячую прыть, извлечь уроки из ошибок, и только после этого она готова стать лучшей мамой на свете. Женщина-Рак должна доверять себе и принимаемым ею решениям, прежде чем сможет посвятить свою жизнь воспитанию другого человека.
Лев: 33 года, когда страсти улягутся
Женщина-Лев отважна, точно знает, чего хочет, и делает все для того, чтобы достичь желаемого успеха и славы. И, когда речь заходит о том, чтобы иметь ребенка, лучшее время для этого – после 30 лет, как только ее жизнь наладится и станет стабильной. До этого времени женщина-Лев будет усиленно работать, чтобы построить себе карьеру и иметь возможность путешествовать по всему миру.
Дева: 27 лет, сюрприз – это не всегда плохо
Женщина-Дева настолько рациональна и разумна в своих решениях до занудства. Она так привыкла слушать голос своего разума, что перестала обращать внимание на то, что хочет ее сердце. Поэтому, когда речь заходит о рождении ребенка, эта осторожная и терпеливая женщина даже не подумает об этом, пока ее голова не сообщит, что пришло подходящее время. Это означает, что лучшее время для рождения ребенка для Девы — это середина 20-х годов, потому что нежданный ребенок не всегда плох. Однако, даже если она не готова к малышу эмоционально, она заставит всех окружающих полагать, что все в порядке, и будет стараться изо всех сил, чтобы быть готовой к тому моменту, когда ребенок родится.
Весы: 30 лет, стабильность в финансовых делах
Женщина-Весы очень дружелюбна и миролюбива. Она любит беседовать с другими, анализировать проблемы друзей и своих близких и помогать им делать вывод, чтобы двигаться дальше. Когда дело доходит до своих собственных проблем, женщина-Весы обратится к близким людям за советом. Начиная с 20 лет, она будет усиленно путешествовать, прилагать усилия, чтобы наладить рабочие отношения и карьеру, и проводить время с людьми, которые важны для нее. Она подождет, пока не будет финансово готова для ребенка, потому что не видит смысла эгоистично хотеть ребенка, не имея достаточно денег для его содержания.
Скорпион: 24 года, готов или нет
Женщина-Скорпион настолько сострадательна, что рождение ребенка — одна из лучших вещей, которые она сделает в своей жизни. Скорпион чувствует все настолько глубоко, что, когда впервые увидит своего ребенка, все остальное перестанет иметь для него значение. Вот почему лучшее время для женщины-Скорпиона — молодой возраст. Независимо от того, на каком этапе ее отношения, женщина-Скорпион созреет и сформирует свою жизнь таким образом, чтобы соответствовать этому ребенку. Независимо от того, готова она к малышу или нет, женщина-Скорпион должна подождать, пока не будет уверена в своих отношениях.
Стрелец: 28 лет, с изяществом и храбростью
В жизни женщины-Стрельца так много приключений, смелости, заботы и друзей. Она уверена в своем профессиональном мире и прилагает все усилия, чтобы жить достойно. В личной жизни она авантюрная и смелая. Но из-за любви к приключениям женщина-Стрелец может быть неосторожной и безрассудной, поэтому ребенок может появиться неожиданно. Лучшее время для женщины-Стрельца, чтобы иметь ребенка, — в любой момент! Женщина-Стрелец невероятно сильна и может справиться со всем, что уготовила ей судьба, с изяществом и храбростью.
Козерог: 26 лет, всесторонняя стабильность
Женщина-Козерог разумна и практична, не делают никаких опрометчивых поступков и не принимает сиюминутных решений, особенно когда речь заходит о том, чтобы подарить миру еще одну жизнь. Женщина-Козерог — ответственный, мудрый и приземленный интроверт. Она не будет открыто входить в социальную среду и быть в центре внимания, но она будет скрыто управлять ситуацией.
Когда дело коснется рождения ребенка, женщина-Козерог подойдет к этому со всем умом и ответственностью. Лучшее время для рождения малыша, когда женщина-Козерог чувствует себя профессионально, финансово и эмоционально готовой. Идеальная для женщины-Козерога ситуация – когда она может спланировать и подготовиться к ребенку, поскольку она не любит непредсказуемость.
Водолей: 34 года, когда вы чувствуете это сердцем
Женщина-Водолей — верный друг, страстный любовник и социальная личность. Тем не менее, бывают времена, когда женщина-Водолей хранит эмоции в себе, будь она сердита или грустна. Женщина-Водолей может быть непредсказуемой и ненадежной. Это одна из весомых причин, по которой женщина-Водолей должна подождать с рождением ребенка, пока не почувствует, что эмоционально готова к этому.
Как только она решит, что она этого хочет, она будет к этому готова. Преданность, которую она демонстрирует своим близким и друзьям, превратит ее в великолепную мать.
Рыбы: 25 лет, когда вы определились в жизни
Несмотря на то, что женщина-Рыбы эмоциональна, положительная сторона этого качества заключается в том, что она может отдать свое сердце и душу ребенку. Несмотря на то, финансовое положение вещей может быть не лучшим, женщина-Рыбы настолько интенсивна в своих эмоциях и действиях, что может воспитывать ребенка с или без мужчины в своей жизни. Малыш делает ее сильнее, храбрее и лучше.
Однако, поскольку она часто ставит под сомнение свои решения, ей лучше подождать, пока ей не исполнится 25 лет, и она не определится в жизни. Женщина-Рыбы также очень сострадательна, преданна и изобретательна, поэтому, чтобы ни сулила ей жизнь, она не сломается. Она придумает, как подняться с колен, несмотря ни на что.