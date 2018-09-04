Какое лучше время для каждого знака Зодиака, чтобы заводить детей?

Женщина-Дева настолько рациональна и разумна в своих решениях до занудства. Она так привыкла слушать голос своего разума, что перестала обращать внимание на то, что хочет ее сердце. Поэтому, когда речь заходит о рождении ребенка, эта осторожная и терпеливая женщина даже не подумает об этом, пока ее голова не сообщит, что пришло подходящее время. Это означает, что лучшее время для рождения ребенка для Девы — это середина 20-х годов, потому что нежданный ребенок не всегда плох. Однако, даже если она не готова к малышу эмоционально, она заставит всех окружающих полагать, что все в порядке, и будет стараться изо всех сил, чтобы быть готовой к тому моменту, когда ребенок родится.

Весы: 30 лет, стабильность в финансовых делах

Женщина-Весы очень дружелюбна и миролюбива. Она любит беседовать с другими, анализировать проблемы друзей и своих близких и помогать им делать вывод, чтобы двигаться дальше. Когда дело доходит до своих собственных проблем, женщина-Весы обратится к близким людям за советом. Начиная с 20 лет, она будет усиленно путешествовать, прилагать усилия, чтобы наладить рабочие отношения и карьеру, и проводить время с людьми, которые важны для нее. Она подождет, пока не будет финансово готова для ребенка, потому что не видит смысла эгоистично хотеть ребенка, не имея достаточно денег для его содержания.

Скорпион: 24 года, готов или нет

Женщина-Скорпион настолько сострадательна, что рождение ребенка — одна из лучших вещей, которые она сделает в своей жизни. Скорпион чувствует все настолько глубоко, что, когда впервые увидит своего ребенка, все остальное перестанет иметь для него значение. Вот почему лучшее время для женщины-Скорпиона — молодой возраст. Независимо от того, на каком этапе ее отношения, женщина-Скорпион созреет и сформирует свою жизнь таким образом, чтобы соответствовать этому ребенку. Независимо от того, готова она к малышу или нет, женщина-Скорпион должна подождать, пока не будет уверена в своих отношениях.

Стрелец: 28 лет, с изяществом и храбростью

В жизни женщины-Стрельца так много приключений, смелости, заботы и друзей. Она уверена в своем профессиональном мире и прилагает все усилия, чтобы жить достойно. В личной жизни она авантюрная и смелая. Но из-за любви к приключениям женщина-Стрелец может быть неосторожной и безрассудной, поэтому ребенок может появиться неожиданно. Лучшее время для женщины-Стрельца, чтобы иметь ребенка, — в любой момент! Женщина-Стрелец невероятно сильна и может справиться со всем, что уготовила ей судьба, с изяществом и храбростью.

Козерог: 26 лет, всесторонняя стабильность