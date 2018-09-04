Вот почему беспорядок реально сводит женщин с ума, но не мешает мужчинам

Для этого есть объективные причины, и дело не в том, что вы неврастеник. Исследования показывают, что беспорядок на самом деле вызывает у нас беспокойство, сообщает Parenting Isnt Easy.

«Беспорядок может играть важную роль в том, как мы себя чувствуем дома и на рабочем месте. Захламленные дома и рабочие места делают нас тревожными, беспомощными и подавленными. Беспорядок является источником значительного стресса в нашей жизни», - предупреждает психолог Шерри Бург Картер, пишет Lifter.com.ua.

Восемь основных причин возникновения стресса.

Беспорядок неосознанно раздражает нас, и портит нам настроение;

Он отвлекает нас от других задач, на которые мы хотели бы сосредоточиться;

Он усложняет умственную и физическую релаксацию;

Он сигнализирует нам о том, что наша работа никогда не будет выполнена;

Он вызывает беспокойство, потому что мы думаем о том, как его убрать;

Он может мешать производительности и творчеству.

Он затрудняет нам поиск того, что нам нужно, и занимает место для выполнения других необходимых вещей в нашем списке.

Согласно информации Центра UCLA, женщины больше реагируют на беспорядок в своих домах, чем мужчины. Они обнаружили, что женщины в захламленных домах имеют более высокий уровень кортизола, который является гормоном стресса. Тем не менее, мужчины, живущие в захламленных домах, имеют меньший уровень кортизола, чем женщины.

Хорошей новостью является то, что стресс и беспокойство, вызванные беспорядком, могут быть устранены.

Картер предлагает несколько советов, которые помогут предотвратить беспорядок и появление излишней тревоги.

Вот некоторые из этих советов:

Привлеките к уборке всю свою семью.

Убирайте дом по частям, чтобы не перегружать себя, и постепенно переходите от одного сегмента к другому.

Не ленитесь протереть раковину, когда чистите зубы, или протереть пыль, когда проходите мимо мебели.

Создайте свое место для каждого предмета. Лучше хранить вещи в закрытых емкостях или ящиках, чтобы вам не нужно было смотреть на них.

Выкиньте то, что вы не используете или что вам не нужно. Если вы не использовали вещь в течение года, выбросьте или отдайте ее!