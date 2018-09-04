Четыре признака, что ты не любишь его — тебе просто нравится быть в отношениях

И ты можешь делать это неосознанно. Ты просто не хочешь быть одинокой, потому ищешь того, кто готов уделить тебе внимание. И путаешь это с любовью. Если следующие 4 признака характеризуют тебя, пора пересмотреть свои чувства, пишет Soulpost.ru.

1. Ты скучаешь по нему, только когда ты одна.

Ты не вспоминаешь о нем в течение дня, пока занята другими делами. Но как только остаешься одна вечером или ночью, когда рядом больше никого нет, ты хочешь, чтобы он был рядом. Но ты скучаешь не по нему, а по его физическому присутствию. Ты скучаешь по тому, чтобы кто-то был рядом и обнял тебя.

Когда ты любишь кого-то по-настоящему, ты хочешь проводить с этим человеком максимум времени. Но если ты не ощущаешь такой потребности, если не приглашаешь его погулять вместе с твоими друзьями, если не хочешь, чтобы он был рядом, когда ты что-то делаешь по дому — ты не любишь, тебе просто нравится быть в отношениях.

2. Ты фантазируешь о будущем.

Когда ты любишь, ты настолько увлечена моментом, что не думаешь о будущем. Но когда у тебя ничего особенного нет в нынешних отношениях, ты начинаешь представлять, что хорошего может быть в будущем. А ничего и не будет, если ты сейчас не счастлива.

3. Ты сравниваешь вас с другими парами.

Если ты не любишь его по-настоящему, то не будешь чувствовать удовлетворение. Тебе будут казаться идеальными другие пары, ты будешь мечтать о таких отношениях, как у них. И проблема не в твоих отношениях, и не в твоем парне. Проблема в том, что ты заставляешь себя быть с тем, с кем не хочешь быть. Тебе нравится просто быть в отношениях, не быть одной.

4. Ты начинаешь сомневаться в том, чего заслуживаешь.