Седокова возмутила фотографией сына на фоне голых ягодиц
4 сентября 2018, 15:43
35-летняя Анна Седокова — мать уже троих детей, но это не мешает ей постить откровенные снимки в своем Instagram.
На новых кадрах Седокова якобы хотела показать баловство с полкторагодовалым сынишкой Гектором, но все увидели лишь ее огромный зад, пишет Soulpost.ru.
«Я сейчас так же голодна, как мой сын, который все время пытается меня съесть», — подписала певица.
«Видимо голод не только физический, но и сексуальный, раз такое фото на всеобщее обозрение», — комментируют пользователи.
А вы что думаете?