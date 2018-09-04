Седокова возмутила фотографией сына на фоне голых ягодиц

На новых кадрах Седокова якобы хотела показать баловство с полкторагодовалым сынишкой Гектором, но все увидели лишь ее огромный зад, пишет Soulpost.ru.

«Я сейчас так же голодна, как мой сын, который все время пытается меня съесть», — подписала певица.

«Видимо голод не только физический, но и сексуальный, раз такое фото на всеобщее обозрение», — комментируют пользователи.

А вы что думаете?