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Седокова возмутила фотографией сына на фоне голых ягодиц

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Анна Седокова.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

35-летняя Анна Седокова — мать уже троих детей, но это не мешает ей постить откровенные снимки в своем Instagram.

На новых кадрах Седокова якобы хотела показать баловство с полкторагодовалым сынишкой Гектором, но все увидели лишь ее огромный зад, пишет Soulpost.ru.

«Я сейчас так же голодна, как мой сын, который все время пытается меня съесть», — подписала певица.

«Видимо голод не только физический, но и сексуальный, раз такое фото на всеобщее обозрение», — комментируют пользователи.

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