Восемь наиболее распространенных причин разводов. И измена — не главная из них

Развод - это трудный процесс для любой пары, особенно, когда дети вовлечены в конфликт. Согласно некоторым исследованиям, 42% браков заканчиваются разводом и около 34% разводов случаются до достижения парой 20 лет совместной жизни.
Мы приготовили список наиболее часто встречающихся причин, по которым супруги расстаются. Они размещены по степени уменьшения важности, пишет Fabiosa.ru.
8. Отсутствие конфиденциальности
Когда человек рассказывает всем о своем партнере или публикует его/ее фото в социальных сетях без разрешения, то вполне вероятно, что факт отсутствия конфиденциальности приведет к возникновению проблем внутри пары. Возникшее разочарование может привести к разводу.
7. Проблемы коммуникации
Когда один из партнеров готов обсуждать и искать решения возникшей проблемы или пытается как-то разрядить напряженную ситуацию, а другой не стремится ему помочь, то может возникнуть чувство отсутствия любви и доверия. Если пара не придет к общему решению, то проблемы будут лишь накапливаться и приведут к расставанию.
6. Разные подходы к решению проблемы
Мы все воспитывались в разных семьях, получили разное образование, у нас сложились разные ценности и стереотипы. Поэтому у каждого из супругов могут сложиться отличные представления о том, как выходить из конфликтов, какие могут возникнуть трудности во время поиска общего решения. Если консенсус удается достигнуть редко, то отношения могут ухудшиться.
5. Вмешательство родителей
Чрезмерное вовлечение родителей в отношения между супругами может вызвать напряжение и недовольство. В конце концов, один из партнеров почувствует отсутствие близости, что, безусловно, вызовет проблемы в паре.
4. Наличие детей от предыдущих браков
Иногда кому-то бывает трудно смириться с тем фактом, что у его или ее партнера есть ребенок от предыдущего брака. Тогда у другого партнера могут не складываться отношения с этим ребенком или того хуже - порождаться конфликт для привлечения внимания.
3. Вмешательство бывших
Случается, что бывшие супруги сохраняют тесные отношения друг с другом, особенно если есть совместные дети. Проблема может возникнуть, когда они уделяют слишком много внимания своему экс-партнеру, как будто продолжают жить в барке. Тогда не стоит удивляться, что нынешний партнер недоволен (не без оснований) и начинает высказывать претензии.
2. Измены
Да, неверность - одна из главных причин разводов. Обман уничтожает доверие, и партнеру очень сложно снова поверить в честность того, кто предал однажды. Хотя в случае с четой Клинтонов мы знаем, что после скандала они все же нашли силы остаться вместе. Это непросто, но такое бывает. Однако измены - это не причина разводов номер один.
1. Финансовые проблемы
Исследования показывают, что это и есть основная причина развода. Когда пара испытывает денежные затруднения, то у каждого из партнеров может быть свой взгляд на причины. В то время, как один из них экономит на всем, другой может сорить деньгами направо и налево. И такая ситуация вполне может стать поводом для конфликта.
Надеемся, что эта статья поможет вам задуматься о каждой из причин и проанализировать ее, чтобы вы могли преодолеть любые препятствия со своим партнером. Советуем прочитать ее вместе, и, при необходимости, не стесняйтесь обращаться к специалисту. Но прежде всего любите и уважайте себя.