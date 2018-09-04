Восемь наиболее распространенных причин разводов. И измена — не главная из них

Мы приготовили список наиболее часто встречающихся причин, по которым супруги расстаются. Они размещены по степени уменьшения важности, пишет Fabiosa.ru.

8. Отсутствие конфиденциальности

Когда человек рассказывает всем о своем партнере или публикует его/ее фото в социальных сетях без разрешения, то вполне вероятно, что факт отсутствия конфиденциальности приведет к возникновению проблем внутри пары. Возникшее разочарование может привести к разводу.

7. Проблемы коммуникации

Когда один из партнеров готов обсуждать и искать решения возникшей проблемы или пытается как-то разрядить напряженную ситуацию, а другой не стремится ему помочь, то может возникнуть чувство отсутствия любви и доверия. Если пара не придет к общему решению, то проблемы будут лишь накапливаться и приведут к расставанию.

6. Разные подходы к решению проблемы

Мы все воспитывались в разных семьях, получили разное образование, у нас сложились разные ценности и стереотипы. Поэтому у каждого из супругов могут сложиться отличные представления о том, как выходить из конфликтов, какие могут возникнуть трудности во время поиска общего решения. Если консенсус удается достигнуть редко, то отношения могут ухудшиться.

5. Вмешательство родителей

Чрезмерное вовлечение родителей в отношения между супругами может вызвать напряжение и недовольство. В конце концов, один из партнеров почувствует отсутствие близости, что, безусловно, вызовет проблемы в паре.

4. Наличие детей от предыдущих браков

Иногда кому-то бывает трудно смириться с тем фактом, что у его или ее партнера есть ребенок от предыдущего брака. Тогда у другого партнера могут не складываться отношения с этим ребенком или того хуже - порождаться конфликт для привлечения внимания.

3. Вмешательство бывших

Случается, что бывшие супруги сохраняют тесные отношения друг с другом, особенно если есть совместные дети. Проблема может возникнуть, когда они уделяют слишком много внимания своему экс-партнеру, как будто продолжают жить в барке. Тогда не стоит удивляться, что нынешний партнер недоволен (не без оснований) и начинает высказывать претензии.

2. Измены

Да, неверность - одна из главных причин разводов. Обман уничтожает доверие, и партнеру очень сложно снова поверить в честность того, кто предал однажды. Хотя в случае с четой Клинтонов мы знаем, что после скандала они все же нашли силы остаться вместе. Это непросто, но такое бывает. Однако измены - это не причина разводов номер один.

1. Финансовые проблемы

Исследования показывают, что это и есть основная причина развода. Когда пара испытывает денежные затруднения, то у каждого из партнеров может быть свой взгляд на причины. В то время, как один из них экономит на всем, другой может сорить деньгами направо и налево. И такая ситуация вполне может стать поводом для конфликта.