Три табу

Во-первых, нельзя выбирать тени, опираясь исключительно на "мне нравится этот оттенок", ведь он может категорически не подходить вашим глазам.

Во-вторых, нельзя подбирать тени исключительно под одежду. Есть шанс ошибиться так же, как и в первом случае. Оранжевая кофточка - прекрасно, оранжевые тени - странно и безвкусно, сообщает Fabiosa.ru.

В-третьих, нельзя использовать оттенки только потому, что они модные. Да, кому-то они могут идеально подходить, а вот другие рискуют выглядеть безвкусно. Чтобы не допускать таких ошибок, нужно следовать четким правилам того, как правильно подбирать тени, опираясь на цвет своих глаз.

Как подобрать тени под цвет глаз

Профессиональные визажисты пользуются спектральным кругом, который помогает им понять, какие оттенки лучше всего подходят под тот или иной цвет глаз. Поскольку вариантов не так уж и много, то запомнить те оттенки, которые подходят именно вам - не так уж и сложно. На примерах звезд показываем, что хорошо, а что - плохо.

1. Черные и темно-карие глаза

Рекомендуются: светло-шоколадные, коричневые, травяные, темно-песочные, серебряно-серые, темно-зеленые, сливовые.

Не рекомендуются: оранжевые, розовые, терракотовые.

2. Медовые и светло-карие глаза

Рекомендуются: ореховые, лиловые, бронзовые, зеленые, светло-коричневые, темно-шоколадные.

Не рекомендуются: оранжевые и розовые.

3. Зеленые глаза

Рекомендуются: коричневые, золотистые, фиалковые, изумрудные, пурпурные, медные, сиреневые, сливовые, светло-желтые.

Не рекомендуются: голубые, синие, розовые.

4. Голубые глаза

Рекомендуются: серые, бронзовые, песочные, серо-коричневые, лавандовые, фиалковые, шоколадные.

Не рекомендуются: розовые, зеленые, голубые.

5. Серые глаза

Рекомендуются: золотые, розовые, серо-голубые, серо-бежевые, золотисто-коричневые.

Не рекомендуются: зеленые, голубые, бирюзовые, фиолетовые.

6. Серо-голубые глаза

Рекомендуются: темно-серые, карамельные, фиалковые, стальные, медные, платиново-серые, золотистые.

Не рекомендуются: зеленые, розовые, голубые.