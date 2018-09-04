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Четырехлетняя девочка получила заражение крови, примерив туфли в магазине

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Фото иллюстративное

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Врачам удалось избежать операции, а ребенок провел под капельницей с антибиотиками пять дней.

В британском городе Аберфан девочка попала в больницу с заражением крови после того, как примерила обувь. Такую новость сообщает издание The Sun.

На следующий после посещения магазина день у маленькой Сиенны разболелась нога. Мать была вынуждена отвезти дочь к врачам. В больнице заметили нагноение, но отпустили ребенка домой, передает Life.ru.

Уже на следующий день у девочки поднялась температура, и мать снова повезла ее в больницу. Диагноз, который поставили врачи, поверг мать в шок. У малышки обнаружили заражение крови. Вероятнее всего, инфекция попала в ранку, когда ребенок примерял туфли.

«Кто бы мог подумать, что из-за примерки новой обуви можно так серьезно заболеть», — сказала мать Сиенны.

Вопреки ожиданиям врачей, операции удалось избежать. Девочке сделали дренирование гнойного очага. В общей сложности она провела в больнице пять дней, лежа под капельницей с антибиотиком.

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