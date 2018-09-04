Четырехлетняя девочка получила заражение крови, примерив туфли в магазине

Врачам удалось избежать операции, а ребенок провел под капельницей с антибиотиками пять дней.
В британском городе Аберфан девочка попала в больницу с заражением крови после того, как примерила обувь. Такую новость сообщает издание The Sun.
На следующий после посещения магазина день у маленькой Сиенны разболелась нога. Мать была вынуждена отвезти дочь к врачам. В больнице заметили нагноение, но отпустили ребенка домой, передает Life.ru.
Уже на следующий день у девочки поднялась температура, и мать снова повезла ее в больницу. Диагноз, который поставили врачи, поверг мать в шок. У малышки обнаружили заражение крови. Вероятнее всего, инфекция попала в ранку, когда ребенок примерял туфли.
«Кто бы мог подумать, что из-за примерки новой обуви можно так серьезно заболеть», — сказала мать Сиенны.
Вопреки ожиданиям врачей, операции удалось избежать. Девочке сделали дренирование гнойного очага. В общей сложности она провела в больнице пять дней, лежа под капельницей с антибиотиком.