Рецепты полезных полдников для детей в школу

Полезные конфеты

Предлагаем порадовать вашего ребенка полезными конфетами собственного приготовления, которые вы смело можете давать ему с собой в школу, пишет 24tv.ua.

Ингредиенты полезных конфет

400 г творога (не сухого)

стакан кокосовой стружки

10 шт финиковчерный шоколад не менее 71%

арахис или грецкий орех

чайная ложка кокосового масла

Рецепт приготовления полезных конфет

Домашний сыр, финики и кокосовую стружку (можно использовать цветную для более привлекательного вида) перемолоть в блендере в однородную массу. Разделяем готовую массу на части и в каждую из них добавляем внутрь орех, после чего формируем шарики.

Готовые сформированные шарики ставим в морозилку на час, чтобы они не потеряли форму при контакте с горячим шоколадом.

Растапливаем плитку шоколада на водяной бане.

Важно, чтобы вода в кастрюле не контактировала с дном посуды, в котором вы топите шоколад.

С помощью ложки погружаем творожные шарики в шоколад и выкладываем на тарелку. Пока шоколад не застыл, на него можно посыпать измельченные орехи и кокосовую стружку.

Банановые оладьи

Для приготовления этого нежного и сладкого десерта нам нужно:

2 банана

2 яйца

3-4 ст. л. овсяной муки

Ингредиенты для банановых оладий

Рецепт приготовления банановых оладий

Бананы измельчаем на кусочки для дальнейшего перемалывания в блендере, добавляем яйца и овсяную муку. Перемалываем все до однородной массы и с помощью фигурного кольца формируем оладьи.

Для аромата и вкуса, советуем вам обжаривать оладьи на кокосовом или тыквенном масле. Также можно готовить банановые вкусности на антипригарной сковороде без масла.

Для декора оладий можно использовать листочки мяты и посыпать пудрой.

Витаминные батончики

Батончики – это именно то, что нужно ребенку для быстрого утоления голода в школе. Их удобно есть на школьной перемене и составляющие этого оригинального лакомства насытят организм вашего ребенка нужными микроэлементами.

Ингредиенты овсяных батончиков

200 г овсянки

100 г семян подсолнечника

100 г орешков

10 фиников

50 г кунжута

2 банана

1 ст. л. меда

2 ст. л. кокосового масла

Рецепт приготовления витаминных батончиков

Подсушиваем овсянку в духовке с медом и орешками. К готовой и румяной массе добавляем измельченные финики, банан, семена подсолнечника и кунжут.

Замешиваем все ингредиенты в однородную массу добавляя столовую ложку кокосового масла. Формируем батончики и выкладываем на противень, запекаем 15 минут при температуре 180 градусов.

Для удобства готовые батончики можно обернуть в пергамент для выпекания.

Мясная гавайская пицца

Пицца – сочная и вкусная пища, но с множеством калорий, которые могут навредить школьнику. Предлагаем вам полезную и питательную пиццу, у которой замечательный вкус и аромат!

Ингредиенты для пиццы без теста

300 г фарша индейки

100 г томатного соуса

100 г ананасов

100 г кукурузы

базилик

сыр Фета

паприка

перец

соль

Рецепт приготовления гавайской пиццы без теста

Формируем из фарша круглую форму на пергаменте. Чтобы облегчить формирование основы, можно использовать блюдце.

Томатный соус, сыр, ананасы и кукурузу выкладываем сверху на основу и запекаем в духовке при температуре 180 градусов 20 минут.

Украшаем питательным и витаминным базиликом.

Овсяное печенье с шоколадом

Процесс приготовления овсяного печенья можно превратить в увлекательный интерактив с вашим ребенком и этим самым делать первые шаги в кулинарии, используя различные формы для выпечки и декора.

Ингредиенты для печенья

400 г овсянки

100 г кокосового масла

10 г разрыхлителя для теста

150 г сахара или три банана

100 г орешков

плитка черного шоколада

три яйца

корица

Рецепт приготовления овсяного печенья с шоколадом

Овсянку измельчаем в блендере до порошкового состояния, добавляем предварительно поджаренные орешки и еще раз измельчаем все в однородную массу.

Яйца, сахар и разрыхлитель взбиваем и добавляем к овсяной массе.

Измельчаем шоколад, добавляем к готовой массе корицу, кокосовое масло и соединяем все ингредиенты – замешиваем тесто.