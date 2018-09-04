Пять продуктов, которые помогут быстрее похудеть

В частности, ученые считают одним из лучших для похудения греческий йогурт, напоминающий по консистенции сыр. В нем мало жира в сравнении с другими йогуртами, и он очень сытный за счет содержания белка, пишет Medikforum.ru.

Если вы не мыслите завтрака без овсянки, то готовьте ее не из хлопьев, а из крупы. Особенно нежелательны готовые завтраки из овсяных хлопьев, в которых содержится слишком много добавок, чтобы считаться полезными для сброса веса. Подобные добавки способствуют обострению аппетита для более частого употребления продукта.

Также ученые рекомендуют регулярно есть брокколи, источник белков, а также клетчатки, калия, витаминов C и K. Один раз в день по мнению экспертов, нужно выпивать стакан молока, которое также снабжает организм белком и ценными витаминами, улучшающими состояние кровеносной и пищеварительной системы.