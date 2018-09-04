Школьные рюкзаки не вредят позвоночнику детей

К началу учебного года миллионы родителей купили своим детям новые рюкзаки. Но многие папы и мамы часто волнуются о том, что тяжелый школьный рюкзак может повредить позвоночник ребенка. Под тяжестью таких ранцев дети будут чаще сгибаться, что может вызвать искривление позвоночника или боли в спине. Данные опасения успешно капитализируются некоторыми производители рюкзаков, которые выпускают «ортопедические» модели. Однако ученые из Brock University в канадском Онтарио утверждают, что родителям волноваться не нужно, и приобретать более дорогостоящие ортопедические рюкзаки тоже не следует, потому что в распоряжении науки вообще нет доказательств того, что рюкзак может как-то повредить позвоночник, пишет Medikforum.ru.

До тех пор, пока родители учат ребенка правильно носить рюкзак, то есть использовать оба ремня, а не оставлять его болтаться на одном плече, это способствует грамотному распределению веса по всему телу, так что позвоночник ребенка не пострадает. А вот если он начнет носить сумку или портфель через одно плечо, то в этом случае и искривления позвоночника, и боли в спине очень вероятны. Что же касается «ортопедических» рюкзаков, то это специальная маркетинговая уловка, которая не основана ни на каких серьезных научных исследованиях. Их производители просто стараются заработать побольше.