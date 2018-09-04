Школьные рюкзаки не вредят позвоночнику детей

Многочисленным родителям школьников можно расслабиться - рюкзаки не вредят детским спинам. Даже в том случае, если в них очень много учебников и тетрадей.
К началу учебного года миллионы родителей купили своим детям новые рюкзаки. Но многие папы и мамы часто волнуются о том, что тяжелый школьный рюкзак может повредить позвоночник ребенка. Под тяжестью таких ранцев дети будут чаще сгибаться, что может вызвать искривление позвоночника или боли в спине. Данные опасения успешно капитализируются некоторыми производители рюкзаков, которые выпускают «ортопедические» модели. Однако ученые из Brock University в канадском Онтарио утверждают, что родителям волноваться не нужно, и приобретать более дорогостоящие ортопедические рюкзаки тоже не следует, потому что в распоряжении науки вообще нет доказательств того, что рюкзак может как-то повредить позвоночник, пишет Medikforum.ru.
До тех пор, пока родители учат ребенка правильно носить рюкзак, то есть использовать оба ремня, а не оставлять его болтаться на одном плече, это способствует грамотному распределению веса по всему телу, так что позвоночник ребенка не пострадает. А вот если он начнет носить сумку или портфель через одно плечо, то в этом случае и искривления позвоночника, и боли в спине очень вероятны. Что же касается «ортопедических» рюкзаков, то это специальная маркетинговая уловка, которая не основана ни на каких серьезных научных исследованиях. Их производители просто стараются заработать побольше.
«Представим себе медсестру, которой приходится каждый день переносить сотни пациентов в течение долгой карьеры, этот кумулятивный эффект нагрузок на позвоночник обязательно приведет к его повреждению и болям, - рассказывают исследователи. - Именно поэтому боли в спине у медсестры - это что-то профессиональное. Для сравнения, дети более сильны и устойчивы. Даже если у них появляется усталость от ношения рюкзаков, они очень быстро восстанавливаются. Кроме того, если нагрузка распределена по телу, и ребенок использует два ремня на два плеча, то риск сведен до абсолютного минимума».