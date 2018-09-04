Для чего грудничкам брили голову в СССР

Суеверия

В Советском Союзе стрижка под ноль была характерным признаком почти каждого одногодки. Дело в том, что, несмотря на строй, многие граждане СССР были очень суеверны. Считалось, что если состричь волосы годовалому малышу, то вскоре его шевелюра станет лучше прежней: волосы будут гуще и толще. Причем, чаще всего эта стрижка оказывалась самой первой в жизни ребенка, пишет Umnaja.ru.

Зачастую детей до года не стригли вообще. Бытовало поверье, что стрижка лишает младенца удачи в будущем или влечет за собой утрату эмоциональной связи между ним и матерью.

К тому же традиция стрижки была подкреплена и в военные, и в послевоенные годы, когда детей стригли налысо просто из соображений гигиены. В связи с тяжелыми бытовыми условиями, в которых в то время существовало большинство граждан страны, нередки были такие заболевания, как педикулез и лишай. А позже бритье просто вошло в моду.

Языческая традиция

На самом же деле традиция стричь детей налысо уходит своими корнями еще в языческую Русь. Тогда стрижка волос у годовалых детей являлась настоящим ритуалом. Дело в том, что младенец мужского пола постоянно находился при матери, а после года переходил на воспитание к мужчине – отцу или дяде. Поэтому от своеобразного символа бунтарства – волос – малыша следовало избавить прежде всего.

К тому же волосы на Руси действительно считались неким связующим звеном между матерью и ребенком. Именно поэтому в определенном возрасте эту связь необходимо было оборвать. Это было так же естественно, как перерезать пуповину сразу после рождения.

Первый отстриженный локон люди хранили всю жизнь и постоянно носили его на груди в небольшом холщовом мешочке. Такой оберег, по мнению наших предков, защищал их от всевозможных бед и недугов.

Надо ли стричь детей на самом деле?

По утверждениям врачей, стричь ребенка до года не только можно, но и нужно. От обилия волос, голова потеет, что, конечно, не лучшим образом сказывается на коже малыша и состоянии волосяных луковиц.

Что касается стрижки в один год, то трихологи уверены в том, что ни особой пользы, ни страшного вреда такая процедура ребенку не принесет. Ведь состояние волос заложено на генетическом уровне, а изменить гены с помощью стрижки невозможно.