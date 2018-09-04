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  • Простой пирог без выпечки со сгущенкой, бананами и песочным печеньем – баноффи

Простой пирог без выпечки со сгущенкой, бананами и песочным печеньем – баноффи

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Банановый баноффи

ФОТО: Monkeybusiness Images / PantherMedia / Monkeybusiness Images

Этот банановый баноффи готовится предельно просто и не требует выпекания.

Ингредиенты:

Песочное печенье 350 граммов

Сливочное масло (растопить) 150 граммов

Вареная сгущенка 400 граммов

Бананы 2 штуки

Сливки 33% 400 миллилитров

Натертый шоколад или какао-порошок для украшения         

Способ приготовления

Измельчите печенье в кухонном комбайне или заверните в кухонное полотенце и раскрошите скалкой. Раскрошенное печенье залейте растопленным маслом в чаше блендера и перемешайте в импульсном режиме либо вручную – в большой миске, пишет Goodhouse.ru.

Прямоугольную разъемную форму с рифленым бортиком размером 30х20 см выстелите кондитерским пергаментом. Распределите по дну и бортам получившуюся смесь, уплотняя ее руками, поставьте в холодильник на 1 час. По застывшей основе пирога распределите вареную сгущенку, сверху в один слой выложите кружочки банана.

Взбейте сливки в густую массу и выложите поверх бананов. Осторожно извлеките пирог баноффи из формы, взявшись за края пергамента, переложите на блюдо или поднос, украсьте сверху тертым шоколадом и держите в холодильнике до подачи на стол.

Баноффи без выпечки готов!

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