Простой пирог без выпечки со сгущенкой, бананами и песочным печеньем – баноффи

Этот банановый баноффи готовится предельно просто и не требует выпекания.
Ингредиенты:
Песочное печенье 350 граммов
Сливочное масло (растопить) 150 граммов
Вареная сгущенка 400 граммов
Бананы 2 штуки
Сливки 33% 400 миллилитров
Натертый шоколад или какао-порошок для украшения
Способ приготовления
Измельчите печенье в кухонном комбайне или заверните в кухонное полотенце и раскрошите скалкой. Раскрошенное печенье залейте растопленным маслом в чаше блендера и перемешайте в импульсном режиме либо вручную – в большой миске, пишет Goodhouse.ru.
Прямоугольную разъемную форму с рифленым бортиком размером 30х20 см выстелите кондитерским пергаментом. Распределите по дну и бортам получившуюся смесь, уплотняя ее руками, поставьте в холодильник на 1 час. По застывшей основе пирога распределите вареную сгущенку, сверху в один слой выложите кружочки банана.
Взбейте сливки в густую массу и выложите поверх бананов. Осторожно извлеките пирог баноффи из формы, взявшись за края пергамента, переложите на блюдо или поднос, украсьте сверху тертым шоколадом и держите в холодильнике до подачи на стол.
Баноффи без выпечки готов!