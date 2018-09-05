Фестиваль фильмов о моде представит парад звезд на киноэкране

Фестиваль фильмов о моде MoeKunstiKino возвращается с 4 по 10 октября и обещает свежую подборку документальных фильмов о мире моды и искусства. Фестиваль пройдет в таллиннском кинотеатре Sõprus, а специальный показ состоится в тартуском Elektriteater.
«Этот год порадует нас увлекательными фильмами о таких легендарных дизайнерах, как Александр Маккуин, Вивьен Вествуд, Кристиан Диор и многих других, – рассказывает организатор фестиваля Хелен Салувеэр. – Каждый из фильмов приоткроет дверь в увлекательный мир моды и представит зрителям его основы, касающиеся всех».
Программа фестиваля состоит из девяти документальных фильмов, в том числе «Маккуин», «Кусама – Бесконечность», «Вествуд: Панк, икона, активист», «Эксизы Кристиана Диора», «Что носят мужчины» и «Желтый запрещен». Представлять фильмы будут местные эксперты в области моды: Бритт Самосон, Пирет Пуппарт, Ксения Йоост и другие.
Показу документальных фильмов будут предшествовать мини-фильмы о моде видеографа Геттер Куусмаа, рассказывающие о дизайнерах и брендах Эстонии. Мини-фильмы, показанные в рамках фестиваля, рассказывают о работах Куусмаа, а также о ее почерке и художественной ценности. Это своеобразная выставка, призванная показать местную моду на большом экране.
Сеансы в рамках фестиваля пройдут в таллиннском кинотеатре Sõprus, а специальный показ состоится в тартуском Elektriteater. Дополнительная информация о фильмах и программе на сайте www.moekunstikino.ee. Фильмы будут показаны на английском языке или с английскими субтитрами. Фильм «Маккуин» будет представлен с эстонскими субтитрами.
В сотрудничестве с Rahva Raamat будут представлены и тематические книги о моде, с которыми в период фестиваля можно ознакомиться в магазине Rahva Raamat в торговом центре Viru Keskus.
Билеты на фестиваль фильмов о моде MoeKunstiKino можно приобрести в кассах кинотеатра Sõprus, в представительствах Piletilevi, а также в Интернете по адресу www.piletilevi.ee. В Тарту – в кассах Tartu Elektriteater, а также на домашней странице https://elektriteater.ee/.
Фестиваль фильмов о моде MoeKunstiKino представляет торговый центр Viru Keskus при поддержке партнеров: Mionetto, фонд Eesti Kultuurkapital, Rahva Raamat, DHL Estonia, GET, AD Angels, ETV2, Эстонская академия художеств, Tallinna Kultuuriamet, кинотеатр Sõprus и журнал Säde.