Фото: новая коллекция Monton была вдохновлена стилистикой Восточной Европы
5 сентября 2018, 12:21
Известный эстонский бренд Monton выпустил новую осеннюю коллекцию под названием Crossroads. На ее создание вдохновила эклектика Восточной Европы – географическое и культурное перепутье, восточный и западный менталитет, символическое празднование микса обычаев и стилей.
Фотосессия коллекции проходила в заброшенном военном городке близ Берлина, который во времена СССР являлся самой большой базой в Восточной Европе.
Кроме того, эти фотографии участвуют в дизайнерском конкурсе Eesti Disainiauhinnad 2018.
С коллекцией вы можете ознакомиться уже начиная с 6 сентября во всех магазинах Monton по всей Эстонии, а также в интернет-магазине andmorefashion.com.
Смотрите фото!