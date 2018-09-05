Фото: новая коллекция Monton была вдохновлена стилистикой Восточной Европы

Фотосессия коллекции проходила в заброшенном военном городке близ Берлина, который во времена СССР являлся самой большой базой в Восточной Европе.

Кроме того, эти фотографии участвуют в дизайнерском конкурсе Eesti Disainiauhinnad 2018.

С коллекцией вы можете ознакомиться уже начиная с 6 сентября во всех магазинах Monton по всей Эстонии, а также в интернет-магазине andmorefashion.com.