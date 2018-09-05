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  • Фото: новая коллекция Monton была вдохновлена стилистикой Восточной Европы

Фото: новая коллекция Monton была вдохновлена стилистикой Восточной Европы

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Известный эстонский бренд Monton выпустил новую осеннюю коллекцию под названием Crossroads. На ее создание вдохновила эклектика Восточной Европы – географическое и культурное перепутье, восточный и западный менталитет, символическое празднование микса обычаев и стилей.

Фотосессия коллекции проходила в заброшенном военном городке близ Берлина, который во времена СССР являлся самой большой базой в Восточной Европе.

Кроме того, эти фотографии участвуют в дизайнерском конкурсе Eesti Disainiauhinnad 2018.

С коллекцией вы можете ознакомиться уже начиная с 6 сентября во всех магазинах Monton по всей Эстонии, а также в интернет-магазине andmorefashion.com.

Смотрите фото!

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