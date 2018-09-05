Фото: смотрите, как в российскую школу в селе Старая Суртайка в первый класс пошли четверо учеников

Своих учеников встретила и школа в селе Старая Суртайка Алтайского края, о которой этим летом узнала вся Россия. Во время «Прямой линии» с президентом жители села попросили Владимира Путина не закрывать школу. Такая угроза возникла из-за того, что у местных властей не было денег на ремонт здания, а также не хватало педагогических кадров. После «Прямой линии» этот вопрос взял на личный контроль врио губернатора края Виктор Томенко.