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  • Фото: смотрите, как в российскую школу в селе Старая Суртайка в первый класс пошли четверо учеников

Фото: смотрите, как в российскую школу в селе Старая Суртайка в первый класс пошли четверо учеников

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Своих учеников встретила и школа в селе Старая Суртайка Алтайского края, о которой этим летом узнала вся Россия. Во время «Прямой линии» с президентом жители села попросили Владимира Путина не закрывать школу. Такая угроза возникла из-за того, что у местных властей не было денег на ремонт здания, а также не хватало педагогических кадров. После «Прямой линии» этот вопрос взял на личный контроль врио губернатора края Виктор Томенко.

Из краевого бюджета выделили более 3 млн рублей. На эти деньги отремонтировали кровлю, спортзал, электропроводку и систему вентиляции, вставили пластиковые окна, сделали внутреннюю отделку, восстановили ограждение. Ещё 250 тысяч рублей направили районные власти на покупку учебников. Решили и кадровый вопрос – к работе уже приступили 12 новых учителей. Для подвоза детей из соседних сёл в Старую Суртайку отправили новый автобус, пишет Vesti.ru.

На сегодняшний день в школе 35 учеников, четверо из них – первоклассники. Всего же школа способна принять более ста детей.

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