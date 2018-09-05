Прием этих таблеток поможет беременным рожать здоровых малышей

Если будущие матери во время беременности принимают пищевые добавки с рыбьим жиром, их дети получают дополнительное преимущество в плане роста в первые шесть лет жизни, как установили ученые из Университета Копенгагена. Особенно важен прием этих пищевых добавок в последнем триместре беременности. Причем такие малыши и не только лучше растут, но и набирают здоровый вес, то есть не страдают от дефицита массы тела. При этом набора лишнего жира у этих детей не отмечается, так что ожирение им не грозит, пишет Medikforum.ru.

Исследования на животных ранее показали, что включение в рацион рыбьего жира во время беременности влияет на развитие жирных клеток. Однако испытания на людях этой концепции продемонстрировали, что хотя беременные, получающие большое количество рыбьего жира, производят на свет более крупных детей, воздействие этого пищевого компонента на детское здоровье в более поздний период не установлено. И вот теперь данный пробел восполнили датские ученые.