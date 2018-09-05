Умные мужчины женщинам теперь не нравятся

Существует популярная поговорка о том, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Она говорит, что женщинам не столько важен внешний вид представителей сильного пола, сколько его внутренние качества, включая интеллект. Тем не менее, в список признанных мужских секс-символов, по версии женщин, постоянно входят очень даже красивые мужчины, пишет Medikforum.ru.

В ходе опроса были выделены четыре ключевых характеристики, включая доброту, сексуальность, ум и хороший характер. Если брать мужчин и женщин в целом, то они предпочитали партнеров, которые демонстрировали приблизительно одинаковые результаты по всем четырем названным выше параметрам. Но если рассматривать женщин отдельно, в этом случае умные мужчины совсем не находились в фаворитах. Возможно, это связано с тем, что слишком умные мужчины требуют особого обращения со стороны женщин, и представительницы прекрасного пола просто не хотят себя этим затруднять.