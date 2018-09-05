Правила, которые нужно будет соблюдать Меган Маркл во время беременности

Можно предположить, что это произойдет как-то необычно, поскольку Меган Маркл то и дело не вписывается в архаичные протоколы британской монархии. Да и в целом она - настоящая бунтарка в королевской семье. Сам факт того, что разведенную американскую актрису, старше мужа на три года, приняли в семью как равную, уже кажется фантастическим, пишет Fabiosa.ru.

Но, как оказалось, британский народ, даже сама королева, любят бунтарей, и Меган Маркл прощается многое. Например, ее появление на собственной свадьбе в одиночку - без отца и подружки. Супруги держатся за руки на многих мероприятиях, хотя это совсем не по протоколу. Меган может позволить себе выйти с открытыми плечами, в платье мини и с сумкой наперевес. И еще ряд пунктов, которые заметили наблюдатели.

И все же в случае с беременностью и рождением малыша герцогу и герцогине Сассекским придется следовать некоторым правилам. Например, пол ребенка будет держаться в тайне до момента его появления на свет. Так было, например, со всеми тремя детьми герцогов Кембриджских.

Меган придется свести до минимума зарубежные поездки и вообще не отъезжать на дальние расстояния от дома, чтобы всегда была возможность быстро добраться до клиники.

Рожать, скорее всего, она будет в том же частном отделении госпиталя Св. Марии, где появились на свет трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Первой о рождении малыша должна узнать королева, а потом уже все остальные.

Имя ребенка должно обязательно включать имена предков, поскольку традиции и наследие очень важны для королевской семьи.

Кстати, о наследнике: он будет занимать седьмое место в очереди престолонаследия после детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон и самого принца Гарри.

К слову сказать, члены новой королевской семьи пока не торопятся с детьми. Герцог и герцогиня Сассекские рассказали об этом, краснея и хихикая, во время интервью сразу после их помолвки. Но, может, со временем они поменяют свои установки, и Кенсингтонский дворец объявит радостную весть.