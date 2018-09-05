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  • В финал конкурса «Мисс Англия» впервые вышла девушка, которая носит хиджаб

В финал конкурса «Мисс Англия» впервые вышла девушка, которая носит хиджаб

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В финал конкурса «Мисс Англия» впервые вышла девушка, которая носит хиджаб. Студентка Сара Ифтехар сказала, что для нее честь оказаться в топ-50 участниц конкурса.

20-летняя Ифтехар изучает право и работает визажистом. Она часто выставляет в Instagram фотографии, на которых одета в традиционные пакистанские наряды. В своем Instagram британка написала, что для нее честь оказаться среди 50 лучших в конкурсе, в котором участвовали 22 тыс женщин, пишет Gordonua.com.

Би-би-си отмечает, что среди финалисток также есть Софи Холл, которая пострадала в прошлогоднем нападении в одном из ночных клубов в Лондоне. На девушку плеснули кислотой, и у нее остались шрамы. Всего тогда пострадало 20 человек.

Финал конкурса состоялся 3-4 сентября. Титул «Мисс Англия» получила Алиша Коуи. Она будет представлять страну на конкурсе «Мисс мира», который пройдет в декабре в Китае.

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