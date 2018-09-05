Пять ошибок, которые делают родители первоклассников

Ошибка № 1. Собирать ранец за ребенка

Поначалу можно помогать ребенку собирать портфель, но не стоит делать это вместо него с мыслью: «Пусть пока посмотрит, а потом научится». Любой навык формируется исключительно через практику. То есть: ребенок сам собирает, а вы мягко направляете, задаете наводящие вопросы: «Посмотри внимательно – ничего не забыл?», «Что обычно берут на урок рисования?», «Давай вместе проверим!»

Если же собранный по всем правилам ранец волшебным образом появляется в руках ребенка только перед дверью класса (а до этого его собирали и несли родители), есть вероятность, что это очень скоро станет нормой. Ребенок не будет воспринимать рюкзак как зону личной ответственности. Лучше сразу предоставить ему самостоятельность, пишет Deti.mail.ru.

Ошибка № 2. Убеждать, что в школе всегда очень весело и интересно

Страстно желая, чтобы ребенок полюбил школу и учебу (а на самом деле боясь, что он ее не полюбит), родители могут выпадать из реальности в гротескный восторг: «Ой, как здорово в школе! У тебя появятся новые друзья!» На самом деле друзья появляются не сразу и не у всех. Да и ситуации в школе бывают разные, соответственно, они вызывают разные чувства.

Если ребенок говорит, что ему было скучно на уроке, а мать отвечает: «Да что ты, как может быть скучно? Это ведь так интересно, узнавать новое!», коммуникация нарушается. Ребенок делает вывод: «Меня не понимают».

Чтобы сохранить контакт, важно слушать и слышать, что говорит ребенок, не критикуя и не обесценивая его переживания.

Ошибка № 3. Заставлять переписывать домашнюю работу

В погоне за идеальным результатом и высокими оценками некоторые родители заставляют ребенка переписывать домашнюю работу, в случае если она написана неаккуратно, с ошибками или помарками. Ребенок переписывает, но из-за переутомления от раза к разу получается все хуже... Родитель раздражается, ребенок плачет.

Польза сомнительна, а вред очевиден: ребенок начинает ненавидеть школу с ее домашними заданиями. Мотивация к учебе сходит на нет.

Ошибка № 4. Оценивать и критиковать работу ребенка

«Это ты сделал на пять, а это на три», – может сказать строгая мать. В первом классе не случайно не ставят оценки. Это не странная блажь, а психологически аргументированное решение. Дети этого возраста очень эмоционально реагируют на неуспехи и неудачи в своей деятельности, могут болезненно воспринимать замечания и критику. Плохая оценка его работы значит для него, что это он – плохой.

Кроме того, не нужно формировать у ребенка представление, что он учится ради оценок. Позиция «мама любит, когда я получаю пятерки» не мотивирует ребенка к учебе и не учит получать удовольствие от новых знаний.

Ошибка № 5. Недооценивать сложность первого класса