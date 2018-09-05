Девятилетний мальчик покончил жизнь самоубийством из-за издевательств в школе. Мать призывает родителей быть бдительными

Убитая горем мать делится своей историей

Лея Пирс из Колорадо решила поделиться своей душераздирающей историей, чтобы повысить осведомленность среди других родителей. Повод очень грустный - ее 9-летний сын Джамель покончил жизнь самоубийством из-за издевательств со стороны одноклассников, передает Fabiosa.ru.

Джамель учился в четвертом классом начальной школы имени Джо Шумейкера в Колорадо. У этого парня могло быть блестящее будущее, но его жизнь трагически оборвалась.

Лея сказала, что над ее сыном начали издеваться в школе после того, как выяснилось, что он гей. Это признание ему далось тяжело, но Лея приняла выбор сына.

Однако одноклассники Джамеля не смогли спокойно согласиться с тем, что мальчик отличается от них. В интервью ABC News Пирс рассказала, что над ее сыном постоянно издевались другие ученики. Это оказалось слишком большим давлением для девятилетнего мальчика, он не выдержал и покончил жизнь самоубийством.

Лея решила рассказать свою печальную историю, чтобы привлечь всеобщее внимание к проблеме издевательств. Она считает, что администрация школы вместе с родителями должны объединить свои усилия, чтобы остановить смерть детей раз и навсегда.

Многие благодарны Лее за то, что она поделилась своей историей. Мы тоже надеемся, что ее опыт научит других родителей серьезно относиться к проблеме издевательств над детьми.

Что делать, если в школе издеваются

Большинство родителей задают себе вопрос: «Как узнать, что ребенок страдает от издевательств и как предотвратить подобную ситуацию?»

Родителям стоить иметь в виду следующие моменты:

1. Регулярно спрашивайте ребенка, как у нее/него дела в школе. Обратите внимание на эмоции ребенка в этот момент.

2. Иногда дети просто не понимают, что означает издевательство. Поговорите со своим ребенком об этой проблеме.

3. Проработайте с ребенком навыки коммуникации. В большинстве случаев неумение общаться с другими детьми может привести к издевательствам.

4. Научите своего ребенка уважать других людей и ожидать от них того же.

5. Также обратите внимание на киберзапугивание. Убедитесь, что ваш ребенок не тратит свое свободное время на социальные сети. Выясните, какие гаджеты использует ваш ребенок для общения.