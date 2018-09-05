Узнайте, как люди запрещают себе ходить налево

Ученые рассказали, какую тактику используют люди, которые хотят запретить себе супружеские измены. Среди наиболее популярных способов - увеличение количества секса с любимым человеком.
Не будет преувеличением сказать, что большинство супругов хотя бы раз задумываются о супружеских изменах, многие посматривают налево, а многие заводят любовников и любовниц. Но существуют люди, для которых сама идея супружеской измены кажется омерзительной, однако они ничего не могут сделать с теми искушениями, которым подвергаются. Эти люди придумывают самые разные способы для того, чтобы не изменять любимым. О наиболее распространенных социологам из США рассказали 350 мужчин и женщин в ходе достаточно откровенного собеседования. 75% опрошенных в возрасте от 19 до 63 лет назвали активизацию отношений своей основной тактикой, пишет Health.mail.ru.
Но как можно заставить постепенно затухающее пламя снова ярко разгореться? Супруги устраивают себе романтические свидания, начинают вновь уделять повышенное внимание собственному внешнему виду и повышают количество секса в жизни. Кроме того, если искуситель находится где-то поблизости, то подвергаемый искушению человек старается реже с ним встречаться. Это подразумевает не только физические контакты, но даже и словесные. К примеру, если какого-то добропорядочного супруга искушает коллега по работе, то он стремится даже не поддерживать с ней служебную переписку, если это возможно.
Третьей самой распространенной тактикой является усиление чувства вины. Люди начинают выговаривать себе, что они нарушат все моральные законы, если изменят своей половинке. К сожалению, тот же опрос показал, что все эти тактики не очень-то хорошо и работают, так что большинство людей все-таки совершают супружеские измены.