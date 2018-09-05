Узнайте, как люди запрещают себе ходить налево

Не будет преувеличением сказать, что большинство супругов хотя бы раз задумываются о супружеских изменах, многие посматривают налево, а многие заводят любовников и любовниц. Но существуют люди, для которых сама идея супружеской измены кажется омерзительной, однако они ничего не могут сделать с теми искушениями, которым подвергаются. Эти люди придумывают самые разные способы для того, чтобы не изменять любимым. О наиболее распространенных социологам из США рассказали 350 мужчин и женщин в ходе достаточно откровенного собеседования. 75% опрошенных в возрасте от 19 до 63 лет назвали активизацию отношений своей основной тактикой, пишет Health.mail.ru.

Но как можно заставить постепенно затухающее пламя снова ярко разгореться? Супруги устраивают себе романтические свидания, начинают вновь уделять повышенное внимание собственному внешнему виду и повышают количество секса в жизни. Кроме того, если искуситель находится где-то поблизости, то подвергаемый искушению человек старается реже с ним встречаться. Это подразумевает не только физические контакты, но даже и словесные. К примеру, если какого-то добропорядочного супруга искушает коллега по работе, то он стремится даже не поддерживать с ней служебную переписку, если это возможно.