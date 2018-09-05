Как заморозить кабачки на зиму: запасаемся витаминами

Наиболее распространенный и вкусный способ - это закатка, при которой продукты подвергаются высокой температуре. В качестве альтернативы консервации овощей очень удобно, просто, а главное, полезно использовать заморозку. Во-первых, не надо долго и утомительно стоять у жаркой плиты, во-вторых, витамины в замороженных продуктах сохраняются лучше, чем при консервации, пишет Lady.tochka.net.

Как заморозить кабачки на зиму, читай в нашей статье

Вкус у замороженных кабачков специфический и на любителя, бесспорно, они вкуснее в консервации. Но вот в качестве витаминной добавки, особенно деткам для прикорма - самое то!

Чтобы заморозить кабачки на зиму, тебе понадобятся, собственно, кабачки (или цукини) и наличие морозильной камеры.

Для начала правильно выбери овощи. Кабачки желательно брать молодые, с тонкой шкуркой и мелкими семенами.

Кабачки помой, обсуши, срежь хвостики. Затем кабачки необходимо порезать на кусочки, форма и размер которых зависят от того, как в дальнейшем их планируют использовать:

Если ты любишь готовить из кабачков супы и рагу - порежь их кубиками размером 1-2 см. Разложи кабачки небольшими порциями по пакетам или контейнерам, завяжи или плотно закрой и отправляй в морозилку. Зимой ты оценишь удобство такой заморозки, т.к. тебе не придется доставать все кабачки и отделять нужное количество, достаточно взять одну замороженную порцию.

Любителям жареных кабачков и запеканок больше подойдет нарезка этих овощей кружочками толщиной 1-1,5 см. П

еред тем как заморозить кабачки на зиму, их следует сначала подвергнуть предварительной заморозке. Для этого разложи колечки в один слой на доске, покрытой полиэтиленовой пленкой, чтобы, замораживаясь, кабачки не слипались друг с другом и не ломались. Отправляй кабачки в морозилку до полного промерзания, затем овощи следует переложить в пакеты или контейнеры, накрыть и снова отправить в морозилку, теперь уже - до самой зимы.