Смотрите порно ради мужей: священника наказали за совет женщинам

Протоиерей Владимир Головин из Татарстана — один из православных священников, которые ведут блоги в сети. У него есть свой сайт и даже YouTube-канал golovinBolgar. Головин известен своими неоднозначными проповедями.
Недавно Головин консультировал прихожанок в выборе нижнего белья. А на вопрос, что делать, если муж любит смотреть порно, он советовал брать пример с актрис из видео, пишет Mport.ua.
«Такой жене нужно посмотреть эти фото и видео и подумать: “Что там мужа привлекает? Чего во мне нет? Чего он там ищет?» — рассказывал священник. На протоиерея обратила внимание церковь.
Епархия признала, что многие утверждения Головина «не соответствуют Священному Преданию». К тому же он организовал «молитвы по соглашению», — обещал, что за отдельную плату молитвы прихожан будут существенно усилены, а также лечил прихожан наложением рук.