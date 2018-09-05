Смотрите порно ради мужей: священника наказали за совет женщинам

Недавно Головин консультировал прихожанок в выборе нижнего белья. А на вопрос, что делать, если муж любит смотреть порно, он советовал брать пример с актрис из видео, пишет Mport.ua.

«Такой жене нужно посмотреть эти фото и видео и подумать: “Что там мужа привлекает? Чего во мне нет? Чего он там ищет?» — рассказывал священник. На протоиерея обратила внимание церковь.