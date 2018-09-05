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  • Смотрите порно ради мужей: священника наказали за совет женщинам

Смотрите порно ради мужей: священника наказали за совет женщинам

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Порно. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Протоиерей Владимир Головин из Татарстана — один из православных священников, которые ведут блоги в сети. У него есть свой сайт и даже YouTube-канал golovinBolgar. Головин известен своими неоднозначными проповедями.

Недавно Головин консультировал прихожанок в выборе нижнего белья. А на вопрос, что делать, если муж любит смотреть порно, он советовал брать пример с актрис из видео, пишет Mport.ua.

«Такой жене нужно посмотреть эти фото и видео и подумать: “Что там мужа привлекает? Чего во мне нет? Чего он там ищет?» — рассказывал священник. На протоиерея обратила внимание церковь.

Епархия признала, что многие утверждения Головина «не соответствуют Священному Преданию». К тому же он организовал «молитвы по соглашению», — обещал, что за отдельную плату молитвы прихожан будут существенно усилены, а также лечил прихожан наложением рук.

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