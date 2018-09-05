Фото: эстонский фотограф создает шаловливые снимки мужчин
5 сентября 2018, 18:32
«Однажды я делала будуарную женскую фотосессию, в белье и в эротических позах, и подумала, а почему бы не сделать такую же, только для мужчин», - рассказывает фотограф агентства Moment Pildis, откуда взялась такая идея.
«И сразу появилось много желающих. Мужчины хотели удивить своих женщин. Первая наша фотосессия – это сексуальные фотографии у трактора», - говорит фотограф, которая не стала раскрывать своего имени, пишет Sobranna.ee.
По словам фотографа, фотосессия сразу разлетелась по интернету, и женщинам такие снимки особенно нравятся. Кроме того, подобные фотографии заказывают и в качестве подарка любимой.