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  • Фото: эстонский фотограф создает шаловливые снимки мужчин

Фото: эстонский фотограф создает шаловливые снимки мужчин

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«Однажды я делала будуарную женскую фотосессию, в белье и в эротических позах, и подумала, а почему бы не сделать такую же, только для мужчин», - рассказывает фотограф агентства Moment Pildis, откуда взялась такая идея.

«И сразу появилось много желающих. Мужчины хотели удивить своих женщин. Первая наша фотосессия – это сексуальные фотографии у трактора», - говорит фотограф, которая не стала раскрывать своего имени, пишет Sobranna.ee.

По словам фотографа, фотосессия сразу разлетелась по интернету, и женщинам такие снимки особенно нравятся. Кроме того, подобные фотографии заказывают и в качестве подарка любимой.

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