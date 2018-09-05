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Галерея: ТТУ провел кастинг гибких чирлидерш

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Таллиннский Технический Университет хочет пополнить свои ряды танцорами,и провел для этого кастинг. На место пришло много молодых людей, которые должны были показать, на что способны.

«Мы считаем, что счастливые люди – это те люди, которые могут посвящать себя любимым занятиям и делают это со страстью и полным погружением. Если ты с нами согласен, присоединяйся», - написал ТТУ у себя в Facebook, пишет Elu24.

Университет планирует собрать команду шоу-танцоров и чирлидеров, с которыми можно будет выступать как в Эстонии, так и за ее пределами, а также будет обучать тому, что танцы, акробатика и чирлидинг – это не только веселье, но еще и тяжелый вид спорта.

Смотрите, как прошли пробы!

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