Галерея: ТТУ провел кастинг гибких чирлидерш

«Мы считаем, что счастливые люди – это те люди, которые могут посвящать себя любимым занятиям и делают это со страстью и полным погружением. Если ты с нами согласен, присоединяйся», - написал ТТУ у себя в Facebook, пишет Elu24 .

Университет планирует собрать команду шоу-танцоров и чирлидеров, с которыми можно будет выступать как в Эстонии, так и за ее пределами, а также будет обучать тому, что танцы, акробатика и чирлидинг – это не только веселье, но еще и тяжелый вид спорта.