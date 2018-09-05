Каким должно быть обручальное кольцо: приметы, о которых надо знать

Свадьба - очень важное событие в жизни влюбленной пары. К счастью, многие люди женятся один раз и на всю жизнь, что, кстати, тоже является поводом для тщательного выбора кольца. Это украшение, которое всегда будет символом вашего брака, поэтому

не стоит покупать первое попавшееся, а лучше прислушаться к советам экспертов, которые расскажут, каким должно быть обручальное кольцо согласно приметам.

В давние времена считалось, что кольцо защищает брак супругов от постороннего вмешательства и негативных программ. Поэтому к его выбору подходили с особой ответственностью. Если вы будете учитывать приметы, связанные с обручальными кольцами, то ваши отношения продлятся долго и будут счастливыми, пишет Rus.tvnet.lv.

Супруги должны покупать кольца одновременно и в одном и том же магазине. Приобретая украшения раздельно, вы рискуете подвергнуть свой брак быстрому распаду.

Несмотря на то, что в старину обручальные кольца покупал именно жених, в современном мире вы без опасения можете нарушить эту традицию.

Желательно, чтобы кольца были гладкими, без дополнительных украшений и резьбы. Считается, что тогда и брак возлюбленных будет счастливым. Если вы все же отдали предпочтение кольцам с камнями, значит, камни должны быть драгоценными.

Если кольцо будет украшено красным или черным камнем - союз возлюбленных может разладиться из-за страстей или измен.

Не запрещается приобретать обручальные кольца с бриллиантами, так как драгоценные камни притягивают счастье, удачу и богатство. Однако в этом случае вы должны содержать камень в чистоте, иначе ссоры с любимым человеком будут происходить очень часто.

В некоторых семьях есть традиция передавать обручальные кольца из поколения в поколение.

Конечно, ничего плохого в этом нет, но только в том случае, если среди ваших предков нет таких, кому довелось пережить развод.

Также следует учитывать, что если ваши родные прожили вместе много лет, но при этом не были счастливы в браке, носить их кольца все же не стоит. Ювелирные изделия родственников, которые сумели сохранить любовь и верность до золотой свадьбы, - самые счастливые. Они обязательно принесут удачу молодоженам и дальнейшим продолжателям рода.

Если во время примерки обручального кольца оно смотрится на руке очень красиво, но при этом вызывает у вас дискомфорт, покупать его не нужно.

Порой это связано не с тем, что кольцо вам мало, а с тем, что энергетика ювелирного украшения не воспринимает вас. В этом случае лучше отдать предпочтение другому украшению, которое вы будете носить с комфортом.

Ни в коем случае нельзя носить и даже примерять кольца, которые принадлежали разведенным или овдовевшим людям.

Из-за примерки такого колечка ваш брак может закончиться аналогичным исходом.

Чаще всего молодожены выбирают кольца из золота, но если ваш бюджет не позволяет этого, вы можете приобрести кольца из серебра. Самое главное, чтобы кольцо было сделано из драгоценного металла и не оказалось обычной дешевой бижутерией.

Не стоит забывать, что это украшение будет с вами всю жизнь, поэтому экономить на нем - не самое лучшее решение.