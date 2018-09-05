Девушка чуть было не лишилась пальца из-за небрежности мастера по маникюру

Лоуриэнн Уилсон также однажды отправилась в один из британских салонов. Мы не знаем, бывала ли она в нем ранее, но такого исхода, вероятно, не ожидала. Во время акрилового наращивания мастер занес под ноготь большого пальца левой руки девушки инфекцию. Неприятные ощущения проявились не сразу, а после обращения к врачу выяснилось, что под ногтевой пластиной развился серьезный абсцесс, пишет Fabiosa.ru.

По заверению девушки, если бы она еще некоторое время не обращала внимания на проблему, инфекция могла бы поразить костные ткани и палец необходимо было бы ампутировать. Лоуриэнн сделали операцию по удалению пораженного ногтя и абсцесса. Это не было завершением истории – Уилсон предстояло перенести еще несколько процедур по мере отрастания ногтевой пластины. Хотя палец удалось спасти, вероятность потери чувствительности все еще оставалась.

Чем чревато посещение мастера маникюра?

Наибольшее количество проблем после посещения маникюрных салонов возникают из-за несоблюдения мастером правил стерилизации рабочих инструментов, а также личной гигиены.

Лишь немногие из них работают в перчатках и имеют в своем распоряжении эффективное обеззараживающее оборудование.

К наиболее распространенным проблемам, с которыми сталкиваются посетители салонов, относят заражение:

грибковыми, бактериальными и вирусными инфекциями;

гепатитом С;

герпесом;

устойчивым к метициллину стафилококом;

вирусом папилломы человека.

Недостаточная гигиеничность используемого оборудования и инструмента способствует также развитию микобактериальных абсцессов. Некоторые также сталкиваются с раздражением дыхательных путей, вызываемых пылью от использования аппаратных маникюрных приспособлений.

Это не значит, что стоит отказаться от посещения мастеров маникюра. Чтобы обезопасить себя, необходимо проявить немного терпения при поиске действительно хорошего салона или специалиста, а также не стесняться задавать интересующие вопросы и требовать выполнения элементарных норм.

Как обезопасить себя?

Эти простые рекомендации актуальны не только в случае посещения мастера, с которым вы ранее не работали. Даже салон, который вы посещаете не один месяц, может быть не настолько заслуживающим доверия, как вы полагаете.

Лучше всего приезжать заранее, чтобы оценить:

наличие лицензий;

уровень оснащенности и чистоту рабочих мест мастеров;

порядок стерилизации инструмента и его состояние.

Влажная уборка и дезинфекция рабочего места должна производиться после каждого клиента. Перед началом работы мастер обязан вымыть руки или сменить перчатки.

Не постесняйтесь спросить о возможных аллергических реакциях и не позволяйте удалять кутикулу механически с помощью кусачек. Лучше всего приобрести свой маникюрный набор и самостоятельно его дезинфицировать.